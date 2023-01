Kate Middleton, look vitaminico da 2.230 euro e sorrisi. “Harry è solo un ottuso”

Fonte: Getty Images Kate Middleton, i suoi look total lana fanno tendenza

Kate Middleton prosegue con la sua agenda d’impegni senza tener conto delle rivelazioni velenose che Harry ha fatto nella sua autobiografia Spare. La Principessa del Galles ha indossato un completo nuovo in lana arancione, firmato Gabriela Hearst, e il suo cappotto color cammello di Massimo Dutti. Costo dell’ensemble? 2.230 euro circa.

Kate Middleton ignora Harry

Dopo la visita a Liverpool con suo marito William, Kate Middleton questa volta si è recata sola in asilo nido a Luton dove si è divertita a intrattenersi coi piccoli alunni, insieme ai quali ha costruito delle maschere di carnevale. D’altro canto, è noto che la Principessa adora i bambini e che, se possibile, cerca la loro compagnia per trovare un po’ di pace e serenità. In questo periodo in effetti ne ha bisogno.

Come temuto, Spare si è rivelato una bomba a orologeria. Il libro di Harry è tra i più venduti di sempre e lui ci ha fatto una pessima figura tanto che il suo staff sta lavorando per riabilitare la sua reputazione.

Dopo la battuta sulla salute mentale e sulle terapie che non funzionano con tutti – il riferimento era ovviamente a Harry -, Kate Middleton non ha fatto commenti a proposito del cognato, nemmeno indiretti, durante la sua visita all’asilo nido. Ha preferito concentrarsi sui suoi giovani ospiti ai quali si è presentata con grandi sorrisi e in ottimo spirito. Si è seduta con loro a decorare maschere di carta a forma di coniglietto e a chiacchierare.

Kate Middleton, completo in cashmere di Gabriela Hearst

Per l’occasione Kate ha sfoggiato un nuovo completo in cashmere e seta a coste arancione, firmato Gabriela Hearst. Costo? 1.600 sterline, circa 1.828 euro. D’altro canto, la Principessa è arrivata terza nella classifica delle teste coronate che spendono di più per il guardaroba. La prima è Charlene di Monaco.

Lady Middleton ha scelto dunque un look vitaminico e caldo per contrastare la giornata fredda d’inverno. L’ensemble è composto da un maglione a lupetto e una lunga gonna ditta molto aderente, che ha coordinato con una cintura alta in pelle e un paio di stivali alti in suede marrore, firmati Gianvito Rossi. Infine, una clutch di Stuart Weitzman (315 euro) e i suoi orecchini in oro e citrino, creati da Kiki McDonough, entrambi riciclati. Così come riciclato è il cappotto di cammello, di Massimo Dutti (399 euro), un vero must dell’inverno così come gli abiti e i completi in lana che la Principessa sembra apprezzare moltissimo ultimamente.

Per quanto riguarda trucco e parrucco, Kate ha scelto un make up dai colori neutri e di portare i capelli sciolti in un trionfo di boccoli che realizza con la sua spazzola magica.

“Harry, un ragazzo stupido”

Come detto, la moglie di William non ha fatto il minimo cenno a Harry e non è sembrata per niente turbata. Ma ci hanno pensato i veterani e i suoi ex compagni di battaglione a criticarlo. Infatti, dopo la sua ammissione di aver ucciso 25 combattenti talebani, il regime iraniano ha sfruttato le sue dichiarazioni per giustificare l’esecuzione di un cittadino britannico-iraniano.

Ex comandanti dell’esercito britannico hanno definito Harry “un ragazzo stupido e ottuso”, per le sue rivelazioni sui talebani che ha definito come “pezzi di uno scacchiere” e dopo aver criticato Teheran, mettendo in gravi difficoltà il governo del Regno Unito.

