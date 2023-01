Kate Middleton torna in pubblico dopo “Spare” e dà una lezione a Harry

Fonte: Getty Images Kate Middleton, i cappotti da favola che valgono migliaia di euro

Kate Middleton si è presentata per la prima volta in pubblico dopo l’uscita dell’autobiografia di Harry, Spare, in cui viene descritta nel peggiore dei modi. La Principessa del Galles mostra superiorità e indifferenza e brilla a Liverpool ripresentando il suo cappotto tartan, verde e blu, di Holland Cooper, che fa parte della sua magnifica collezione di capispalla dal valore di migliaia di euro.

Kate Middleton, prima uscita pubblica dopo Spare

Ad accompagnare Kate Middleton nella sua prima uscita pubblica del 2023 c’è suo marito William. La coppia si è recata a Liverpool per inaugurare il nuovo Royal Liverpool University Hospital.

Se ci si aspettava di vedere William e Kate abbattuti o turbati dalla bufera suscitata da Spare, anzi hanno voluto mostrare al mondo che sono uniti più che mai, anche nel look. Entrambi hanno scelto di vestirsi in verde bosco e blu, perfettamente coordinati. Lady Middleton ha optato per un outfit riciclato ma di sicuro effetto.

Kate Middleton magnifica col cappotto da 1.120 euro

Si tratta del cappotto in tartan, firmato Holland Cooper, da 1.120 euro, con bottoni in oro. Kate lo indossa aperto, in modo da mostrare l’abito in lana blu a costine con collo alto e gonna leggermente svasata, di Ceffin Eva, costato 327 euro. In vita una cintura in pelle per esaltare la silhouette, slanciata dalle décolleté con tacco sottile in suede blu, di Gianvito Rossi, il brand made in Italy preferito dalla Principessa. Completa la mise la borsa verde con fibbia d’oro, Amberley, firmata Mulberry. Il make up come di consueto è sui toni neutri, mentre i capelli sono lasciati liberi a ricadere sulle spalle, mossi dal vento.

L’atteggiamento sereno di William e Kate, che hanno elargito sorrisi e salutato con la mano le persone venute ad accoglierli, è stato un’importante lezione di stile nei confronti di Harry. La sua autobiografia, Spare, sta andando a meraviglia nelle vendite ma lui sta precipitando nei sondaggi. A riprova che i panni sporchi si lavano in casa e che alla fine le sue dichiarazioni non sono sembrate altro che capricci di un bambino viziato che voleva sempre essere al centro dell’attenzione ma gli è toccato il secondo posto.

Harry non ha risparmiato di accuse William e Kate. Del fratello ha raccontato diversi episodi di aggressività, scatenata da Meghan Markle. Addirittura il Principe di Galles lo ha sbattuto a terra procurandogli delle ferite sulla schiena. Di Kate dice che era gelosa dell’attenzione mediatica che attirava sua moglie. E pensare che ora Meg sta per lasciarlo, anzi forse lo ha già fatto.

Kate Middleton, l’omaggio a Diana che fa dispetto a Harry

Harry non ha risparmiato nemmeno sua madre Diana, accusata di essere stata a volte assente. Allora forse non è solo un caso che a Liverpool Kate ha voluto omaggiare la suocera scomparsa indossando gli orecchini con zaffiro che le erano appartenuti.

