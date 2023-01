Harry e Meghan Markle vivono separati: la verità svelata in “Spare”

Harry e Meghan Markle vivrebbero ormai in case separate, nonostante il Principe insista nel sostenere pubblicamente che tra loro le cose vanno bene e che sono più uniti che mai. Ma si vocifera che lei sia sul punto di chiedere il divorzio. E la verità è contenuta nella autobiografia del Principe, Spare, dove dice tutto sulle origini della loro relazione e il malcontento che serpeggia fin da subito.

Harry e Meghan Markle vivono in case separate

È da quando si sono sposati nel 2018 che circolano voci sulla debolezza del loro matrimonio, ma Harry e Meghan Markle hanno resistito a tutte le prove e sono ancora insieme, almeno ufficialmente.

I rumors di continui litigi tra Harry e Meghan però si sono fatti sempre più insistenti, specialmente da quando il Principe è presissimo a promuovere la sua autobiografia-scandalo che getta fango proprio su tutti, compresa sua madre Lady Diana. Le riviste di gossip hanno parlato di un litigio furibondo nella villa di Montecito, evacuata qualche giorno fa per le piogge torrenziali, tanto che i vicini hanno dovuto chiamare la polizia. A dire il vero non ci sono foto che attestino l’intervento delle forze dell’ordine. Comunque lei vorrebbe il divorzio.

Intanto però le indiscrezioni si moltiplicano. E il magazine tedesco Freizeit Heute, per il numero di febbraio, promette uno scoop incredibile se fosse confermato. Pare che dopo l’ennesimo litigio, Harry e Meghan abbiano deciso di vivere in case diverse. I dettagli non sono stati rivelati, dunque non si sa per il momento se i figlio vivono con la mamma o con il papà.

Harry racconta tutto in Spare

Di certo, è che Harry nella sua autobiografia Spare racconta degli attriti con la moglie. Descrive in particolare una scenata che le avrebbe fatto dopo aver bevuto un po’ troppo a causa dello stress per un incontro con suo padre Carlo e suo fratello William. Lui ha alzato la voce con Meghan e si è rivolto a lei con parole sprezzanti, tanto che la Markle lo avrebbe minacciato dicendo che non tollerava il modo in cui le aveva parlato e non lo avrebbe più accettato.

Sempre in Spare, Harry fa cenno all’imbarazzo provato quando presentò alla moglie la casa in cui viveva in Inghilterra e loro prima dimora comune, Nottinghill Cottage. Nessun palazzo per loro o villa da 20 stanze, come quella che hanno a Montecito in California, ma un piccolo Cottage di due stanze appena. Poi la coppia si trasferì per brevissimo tempo a Frogmore Cottage per il quale spese migliaia di sterline in ristrutturazione.

Meghan, racconta Harry nel libro, non ha dato segni di delusione e questo l’ha sollevato. Ma poi ha messo mano a tutte le dimore in cui hanno abitato e gli standard sono decisamente cambiati.

