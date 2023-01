Meghan Markle vuole il divorzio da Harry dopo “Spare”: lite furiosa a Montecito

Mentre fuori infuria la tempesta, anche in casa di Harry e Meghan Markle si è scatenata la bufera. I due avrebbero litigato furiosamente tanto da far intervenire la polizia. E la Duchessa sta meditando seriamente di lasciare il marito con un piano di divorzio che sarebbe già stata definito nei minimi dettagli.

Meghan Markle e Harry, lite furiosa a casa

Mentre Montecito, il paese californiano dove risiedono i Duchi del Sussex, è stato evacuato a causa delle violente piogge, Harry e Meghan Markle sarebbero arrivati a capolinea, tanto che lei pensa al divorzio, a discapito di quanto di quanto continua a dire il Principe nelle sue interviste o nella sua famigerata autobiografia, Spare. Se Harry sostiene pubblicamente che solo Meghan lo ha capito e che farà di tutto per proteggerla, Lady Markle progetta una fuga. E probabilmente la goccia che ha fatto traboccare il vaso, è stata l’ondata di visibilità che il Principe ha ottenuto prima e dopo l’uscita del suo libro.

Già in passato circolavano voci che Harry e Meghan erano pronti a lasciarsi. La coppia era stata anche sorpresa a litigare in un ristorante durante una cena con degli amici, la situazione era così incandescente che il Principe lasciò la moglie sola al tavolo e uscì solo dal locale. Adesso il magazine tedesco Frau Aktuell riporta la notizia secondo la quale i Duchi del Sussex sono stati protagonisti di una discussione così accesa, da richiedere l’intervento della polizia. Non esistono però foto che attestino i fatti, ma resta l’indiscrezione che Meg se ne voglia andare e che sia già pronto il piano segreto per il divorzio.

Meghan Markle vuole il divorzio

Si vocifera che Lady Markle abbia firmato un accordo prematrimoniale, voluto da Harry dopo l’esperienza dei suoi genitori, Carlo e Diana, in cui si stabilisce come procedere in caso di divorzio. Di certo, al Principe converrebbe che la separazione venga ufficializzata in Gran Bretagna. In quel caso la custodia dei figli spetterebbe esclusivamente a lui, in quanto “proprietà” della Monarchia.

Harry e il legame con Chelsy Davy

Ad esasperare la situazione della coppia è stata la grande attenzione posta su Harry per la sua autobiografia, Spare, dove traccia un quadro impietoso sulla Famiglia Reale, non risparmiando nemmeno Diana, accusata di essere stata una madre a tratti assente. L’unica che si salva dalla scure di Harry è la sua ex fidanzata Chelsy Davy con la quale è ancora in ottimi rapporti. Lei era diversa dalle altre ragazze che frequentava, perché non era interessata al trono (lo stesso non si può dire di Meg). Quando stavano insieme era addirittura “annoiata” dal titolo nobiliare di Harry e non sapeva niente della Famiglia Reale. Agli amici il Principe confessò che Chelsy era “la cosa migliore che gli fosse capitata“. Un complimento che non deve aver fatto molto piacere alla Markle.

