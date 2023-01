Harry se la prende con Diana: la verità definitiva sul suo vero padre in “Spare”

Harry dà spazio nella suo autobiografia, Spare, anche al maggiordomo di Diana, Paul Burrell, l’unico ad aver messo a tacere i pettegolezzi sul presunto vero padre del Principe. E il giudizio che ne dà non è dei migliori, ma d’altro canto nessuna delle persone nominate nel libro è risparmiata da critiche. Nemmeno Lady D.

Harry disgustato dal maggiordomo di Diana

Harry in Spare, disponibile per l’acquisto dal 10 gennaio, ha descritto tutto il disgusto provato verso Paul Burrell per aver pubblicato un libro su Diana. Il Duca del Sussex lo accusa di “aver spremuto”, cioè di aver speculato sulla morte della Principessa pur di far soldi. Ironia della sorte, Harry sta facendo la stessa cosa con la sua autobiografia nei confronti di Re Carlo e di William. “Chi è senza peccato, scagli la prima pietra”, recita la famosa parabola, che si addice perfettamente a Harry.

Agli occhi di quest’ultimo, il maggiordomo di sua madre ha avuto la colpa di aver sfruttato gli anni vissuti accanto a lei per racimolare soldi dopo che nel 1997 Diana morì nel tragico incidente sotto il ponte dell’Alma a Parigi.

Paul Burrell è stato il maggiordomo di Diana per una decina d’anni e si è definito come il suo miglior amico. Nel 2003 pubblicò il libro A Royal Duty dove ha fatto rivelazioni private sulla Principessa. All’epoca William e Harry lo definirono “un tradimento freddo”. In Spare il Duca del Sussex racconta di aver avuto notizia di questo libro sulla madre quando si trovava in Australia a lavorare come bracciante senza essere pagato. “L’ex maggiordomo della mamma aveva scritto un racconto che in realtà non diceva nulla. Era semplicemente la versione degli eventi auto-giustificata ed egocentrica di un uomo”, si legge nella autobiografia.

Harry, il maggiordomo che rivelò la verità su suo padre

Pensare proprio Burrell qualche anno fa difese a spada tratta Harry dai rumors che lo volevano figlio di James Hewitt, l’ufficiale che per qualche tempo fu l’amante di Diana. Il maggiordomo infatti confermò senza esitazione che Harry era il legittimo discendente di Carlo. Ma questo non è bastato a metterlo al riparo dalle critiche del Principe.

Harry accusa Diana come madre assente

D’altro canto, Harry ha mosso rimproveri anche a sua madre Diana. Infatti, in Spare ha messo in discussione l’educazione ricevuta dalla Principessa e ha detto di essersi sentito escluso quando rilasciò la famosa intervista in cui raccontò dei tradimenti di Carlo con Camilla. Nonostante Harry abbia sempre parlato con dolcezza di sua madre, nella autobiografia confessa di aver sofferto per mancanza di affetto. Diana era a volte una madre molto protettiva, attenta e premurosa, ma in altre occasioni semplicemente spariva e non poteva rivolgersi a lei.

