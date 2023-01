Harry: “William mi ha aggredito e con Kate mi disse di indossare l’uniforme nazista”

Fonte: Getty Images Harry

Nella sua autobiografia, Spare, Harry ha raccontato di essere stato aggredito fisicamente da suo fratello William a causa di Meghan Markle e lo ha accusato insieme a Kate Middleton di averlo istigato a indossare l’uniforme nazista, con cui fu fotografato a una festa scandalizzando l’intero mondo, e di averlo deriso con questo scherzo.

Harry, rivelazioni raggelanti in Spare

Se si pensava che Harry avesse toccato il fondo con le sue rivelazioni contro la Famiglia Reale con la serie di Netflix, ci sbagliavamo di grosso. La sua autobiografia, Spare, contiene retroscena che possono essere definiti raccapriccianti, se veri, e descrivono il mondo dentro il Palazzo come un luogo di perfidia dove William è l’incarnazione del male.

L’aggressione di William a causa di Meghan Markle

Il Guardian è stato il primo a dare in anteprima alcune di queste rivelazioni contro il Principe del Galles. Harry racconta di essere stato aggredito fisicamente dal fratello nel 2019 nella sua casa di Londra. I due si sono scontrati a causa di Meghan Markle, definita da William “maleducata”, “difficile” e “irritante”, scimmiottando quello che diceva la stampa su di lei.

Lo scontro si è fatto sempre più acceso al punto che, sempre secondo il racconto del Duca del Sussex, William lo ha afferrato per il bavero “strappandomi la collana e mi ha scaraventato a terra. Sono caduto sulla ciotola del cane, che si è rotta sotto la mia schiena, i cocci mi hanno tagliato. Sono rimasto lì per un momento, stordito, poi mi sono alzato in piedi e gli ho detto di uscire”. Harry sostiene che le lesioni sulla sua schiena provocate dall’aggressione di suo fratello sono ancora visibili.

Kate Middleton coinvolta nello scandalo della divisa nazista

Ma le rivelazioni, che tranquillamente possono essere definite scioccanti, non sono finite qui. Di nuovo, il protagonista è William, questa volta affiancato da sua moglie Kate Middleton.

Harry li accusa di averlo spinto a indossare l’uniforme nazista con la quale nel 2005 si presentò a una festa in costume, suscitando l’indignazione del mondo e gettando nell’imbarazzo sua nonna, la Regina Elisabetta. L’anticipazione in questo caso è stata spifferata da Page Six. Secondo la ricostruzione di Harry nella sua autobiografia, il secondogenito di Carlo e Diana era indeciso se indossare un completo da pilota o l’uniforme nazista per andare a quella famigerata festa in costume e chiese consiglio a suo fratello William e a Kate.

“Ho telefonato a Will e Kate, ho chiesto cosa ne pensavano. Uniforme nazista, hanno detto“, scrive Harry. E come se non bastasse lo presero in giro. Il Principe, allora 20enne, fu paparazzato con i simboli nazisti dal Sun e quella foto suscitò uno scandalo enorme. Harry si scusò pubblicamente per quel costume, ma solo a distanza di quasi 20 anni ha deciso di raccontare che è stato suo fratello a consigliarlo. Certo è che lui ha accettato quel consiglio.

Harry, circolano copie di Spare prima della pubblicazione ufficiale

I retroscena raccontati da Harry sono tutti contenuti nella sua autobiografia, Spare, in uscita il prossimo 10 gennaio ma già prenotabile su Amazon. Anche se pare che alcune copie siano andate in vendita per sbaglio in Spagna, prima della data ufficiale della pubblicazione. Sembra che le anticipazioni rivelate dai media siano state tratte proprio da questi volumi che qualcuno è riuscito ad accaparrarsi in anticipo. Uno di questi fortunati ha dichiarato al Daily Mail di aver pagato il libro 22.90 euro. Il titolo in spagnolo è stato tradotto En La Sombra, Nell’ombra e all’interno c’è una dedica a Meghan, i figli e Diana.