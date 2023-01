Charlene di Monaco, i suoi look valgono 739mila euro. Batte anche Kate Middleton

Fonte: Getty Images Charlene di Monaco

Charlene di Monaco ha speso in un anno per i suoi look 739mila euro, diventando la Principessa con il guardaroba più caro al mondo. Basti pensare che Kate Middleton si è accontentata di un misero armadio da 217mila euro circa, piazzandosi solo terza in classifica. Mentre Meghan Markle è scivolata al sesto posto con una cifra pari a 106.900 euro. Ma d’altro canto lei non ha più nessun ruolo istituzionale.

Charlene di Monaco, spese folli per il guardaroba

Nessuna Principessa si è avvicinata alla spesa record di Charlene di Monaco per i suoi abiti di rappresentanza e pensare che la moglie di Alberto ha ripreso i suoi impegni di lavoro solo nell’aprile dello scorso anno a causa della grave infezione che l’aveva colpita nel 2021 a naso, orecchie e gola. Senza contare che la sua agenda è stata molto alleggerita per permetterle di riprendersi totalmente e continuare le cure del caso.

La classifica delle Principesse che spendono di più per i look

A stilare la classifica su quanto hanno speso le Principesse in un anno per il proprio guardaroba è stato il sito UFO No More. La lista confronta 19 teste coronate.

Charlene di Monaco, abiti per 739.000 euro: prima in classifica

Come abbiamo detto il primo premio se l’è aggiudicato Charlene di Monaco con 739mila euro investiti in abiti, tailleur, scarpe, borse, cappotti, vestiti di rappresentanza e chi più ne ha più ne metta. D’altro canto, la moglie di Alberto si differenzia da tutte le altre sotto due aspetti: non ricicla praticamente mai i look e indossa solo capi griffati e possibilmente di alta moda. Ultimamente il suo brand preferito è Akris, nato in Svizzera nel 1922 e ben presto diventato una delle firme più richieste dalle donne di tutto il mondo. Inutile dire che è difficile trovare qualcosa che costi meno di 600 euro. Anche Louis Vuitton e Prada sono tra i suoi favoriti, oltre a firme esclusive di Montecarlo. Secondo UFO No More, Charlene ha sfoggiato in pubblico 105 nuovi capi.

Maria-Olympia di Grecia, abiti per 228.000 euro: seconda in classifica

Seconda in classifica troviamo la Principessa Maria-Olympia di Grecia e Danimarca che ha speso in un anno 228mila euro. Pezzo forte del suo guardaroba è stato il look sfoggiato ai Fashion Awards di Londra, lo scorso dicembre, composto da un abito di Richard Quinn, orecchini di Tiffany e scarpe Aquazzura, per un totale di circa 49mila euro.

Kate Middleton, abiti da 217.000 euro: terza in classifica

Al terzo posto troviamo Kate Middleton con 217mila euro di guardaroba. Il look più costoso dell’anno è quello che ha sfoggiato a Boston: abito verde smeraldo di Solace London, décolleté da Cenerentola di Gianvito Rossi, orecchini in smeraldi e diamanti creati da Asprey London, per un totale di 13.353 euro.

Meghan Markle solo sesta con 106.900 euro

Al quarto posto troviamo la bellissima Principessa Sofia di Svezia, il suo look più caro vale 10.986 euro. Maria Teresa, Granduchessa del Lussemburgo, è tra le prime cinque persone che spendono di più per la moda con 134.400 euro all’anno. Come Kate anche lei ama molto Alexander McQueen.

Meghan Markle ormai è fuori classifica, piazzandosi solo al sesto posto con 106.900 euro, ma ormai la sua stella è in discesa e poi dopo il flop morale di Harry con Spare non viene nemmeno più invitata agli eventi che contano.

Seguono Mathilde del Belgio, Mary di Danimarca e Sophie del Wessex rispettivamente settima, ottava e nona in classifica. Mentre chiude la top ten Beatrice di York.