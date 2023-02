“Meghan Markle incinta a 40 anni”: Harry non se lo aspettava

Meghan Markle sarebbe incinta per la terza volta. Una vera sorpresa per tutti, anche per Harry, dato che la coppia ha sempre dichiarato di non volere più di due figli.

Meghan Markle incinta del terzo figlio

Dunque dopo Archie e Lilibet, Maghan Markle a 40 anni sarebbe nuovamente in dolce attesa e la gravidanza avrebbe superato già il terzo mese. Almeno stando alle indiscrezioni fatte trapelare dal magazine Star, primo a dare la lieta notizia.

Una fonte vicina alla coppia avrebbe raccontato della gravidanza aggiungendo diversi dettagli succulenti. “Quando il test è risultato positivo, Meghan e Harry erano increduli. Avere un altro figlio naturalmente non faceva parte del loro piano”. Come ricorda l’insider Harry e Meghan non hanno mai voluto una famiglia troppo numerosa, per il bene del pianeta. Perciò, questa terza gravidanza, se fosse confermata, è capitata quasi per caso. Di certo non l’avevano pianificata. D’altro canto, dopo lo choc iniziale sono molto felici.

“Sono innamorati e lo considerano un segno divino. Sono entrambi grandi genitori e con lo choc che finalmente svanisce, sono così emozionati”.

Anche se non programmato, l’arrivo di un altro bebè potrebbe rivelarsi più che positivo sia per la vita privata che per quella pubblica dei Sussex. Da un lato, un nuovo neonato in famiglia potrebbe rinsaldare il legame tra Harry e Meghan e riavvicinarli dopo un periodo di tensioni – almeno stando ai rumors che circolano ultimamente – che sembrava portarli velocemente verso la separazione. Ma un altro figlio cambierebbe di nuovo tutto e li unirebbe nel prendersi cura del piccolo.

Le conseguenze della gravidanza

Il bebè porterebbe poi una ventata di aria fresca all’immagine pubblica dei Sussex deteriorata dalle sparate contro la Famiglia Reale contenute nell’autobiografia di Harry, Spare. Malgrado sia diventato uno dei libri più venduti al mondo di sempre, si è ritorto contro lo stesso Principe e consorte che hanno perso parecchi punti nell’indice di gradimento. Sostituire l’idea di Harry e Meghan lamentosi e capricciosi con l’immagine dei Sussex amorevoli genitori sarebbe per loro un riscatto.

Se la gravidanza fosse confermata e Meghan avesse davvero già superato il terzo trimestre, si aprirebbe però un altro capitolo, quello dell’incoronazione di Re Carlo, prevista per il prossimo 6 maggio.

Per quella data Meghan sarà avanti con la gravidanza che certo non potrà più nascondere. Il suo pancione sarebbe al centro dell’attenzione e quasi certamente l’aspetto più chiacchierato di tutta la cerimonia che invece si dovrebbe concentrare su Carlo e la Regina consorte Camilla.

D’altro canto, la gravidanza potrebbe diventare anche l’escamotage di Meghan per non tornare a Londra. E Harry ne potrebbe approfittare per restare a Los Angeles con la scusa che non vuole lasciare sola la moglie incinta con due bambini piccoli. Una mossa che però potrebbe costare al Principe l’unica possibilità di riconciliarsi con Carlo che, tenendoci così tanto alla sua presenza, difficilmente riuscirebbe a perdonarlo se rifiutasse di partecipare all’incoronazione.