Harry e Meghan Markle hanno bisogno di soldi e avvelenano l’incoronazione

Harry e Meghan Markle avrebbero un disperato bisogno di soldi per continuare a vivere secondo i loro standard e questo li spingerà ad accettare l’invito di Carlo per la sua incoronazione il prossimo 6 maggio, mettendo seriamente a rischio la cerimonia tanto che si teme un bagno di sangue e una serie di dichiarazioni tossiche.

Meghan Markle e Harry hanno bisogno di soldi

Harry e Meghan Markle vogliono accrescere il loro patrimonio e sfruttare il più possibile ogni contratto e iniziativa commerciale che li vede coinvolti. In altri termini, intendono costruire il loro impero commerciale negli Stati Uniti e per questo pare abbiano reclutato un rispettato broker di Hollywood che cura gli affari di molte star. Ma questo è solo il primo passo.

La giornalista del Sun, Jane Moore, ha infatti sottolineato come i Sussex si debbano dare da fare per cercare fondi se vogliono mantenere il loro stile di vita, perciò hanno cercato aiuto in chi possa permettere loro di accumulare soldi e vivere tra lusso e agiatezze. Ma per racimolare contratti milionari devono essere credibili, non basta un abile uomo d’affari a sistemare le cose.

Meghan Markle e Harry costretti ad andare all’incoronazione di Carlo

L’autobiografia di Harry, Spare, ha fortemente danneggiato l’immagine dei Sussex sia in USA che in Gran Bretagna. Da qui la necessità di recuperare credibilità e la prima mossa da farsi è accettare l’invito all’incoronazione di Carlo, mostrarsi il più possibile sottomessi e morigerati e far vedere a milioni di persone che si sono sforzati di trovare un accordo con la Famiglia Reale, che hanno capito di aver esagerato con le loro esternazioni e accuse più o meno fondate. Ma riusciranno a fare tutto questo o la loro presenza all’incoronazione di Carlo si tradurrà in un disastro completo come d’altro canto teme William?

Il Re sta facendo di tutto affinché Harry ci sia. Di Meghan non si cura, preferirebbe non averla tra i piedi nel giorni più importante della sua vita, ma si lascia consigliare dal suo staff, perché anche l’assenza della Markle senza un valido motivo potrebbe alimentare dicerie e cattiverie.

In ogni caso a temere un bagno di sangue nel giorno dell’incoronazione non sono solo William e Kate Middleton, fortemente contrari alla presenza di Harry e Meghan, ma anche la maggior parte del Palazzo e degli esperti in questioni reali. Questi ultimi temono che la partecipazione dei Sussex possa essere tossica per la Corona. D’altro canto, Meghan ha dato prova di sé nel rovinare le feste altrui, quando al matrimonio di Eugenia di York annunciò alla Famiglia Reale riunita per le nozze di aspettare un figlio. Quali dichiarazioni velenose potranno inventarsi i Sussex mentre viene posta la Corona sul capo di Carlo? È la domanda che in molti si fanno e temono di sentire la risposta.

In fondo, abbiamo già visto che delle promesse di Harry non ci si può fidare. Ai funerali della Regina Elisabetta il Principe aveva assicurato di volersi riconciliare col padre e col fratello. Ma poi cosa è successo? Ha semplicemente mandato in onda una serie su Netflix dove lui e Meghan si mostravano disperati per i maltrattamenti subiti dalla Famiglia e Reale e ha pubblicato un libro, Spare, pieno di calunnie contro i suoi parenti più stretti.

