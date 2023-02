Divorzio Harry, il silenzio di Meghan Markle dopo “Spare” è sempre più inquietante

Meghan Markle è letteralmente sparita dalle scene, mentre si fanno sempre più insistenti le voci che sostengono che tra lei e Harry sia ormai finita. Si tratta di definire alcuni dettagli e presto il divorzio potrebbe essere ufficializzato. Il cambiamento concreto è avvenuto con la pubblicazione di Spare. Da quel momento la Duchessa del Sussex è sparita e non è più ricomparsa accanto al marito che per altro parla sempre meno di lei. Ma dietro ci sarebbe una strategia ben più inquietante.

Offerta Spare Il libro di Harry in vendita anche online

Meghan Markle sparita dopo Spare

Una volta Meghan Markle disse che la sua relazione con Harry era come quella che c’è tra “il sale e il pepe”, ossia erano inseparabili, dove andava l’uno c’era anche l’altra. Adesso però le cose stanno diversamente. Il sodalizio sembra essersi spezzato e Harry e Meghan pare proprio abbiano preso strade diverse.

Tutto è iniziato il 10 gennaio quando è uscita nelle librerie di tutto il mondo l’autobiografia del Principe, Spare. Da quel momento Meg ha abbandonato suo marito, dileguandosi nel nulla. Nessuno l’ha più vista. E non si può dire che sia impegnata a promuovere i suoi lavori. Semplicemente è stata risucchiata dall’abisso. Questa sua repentina sparizione ha portato a un’unica conclusione: lei e Harry sono in disaccordo profondo. In effetti, Lady Markle ha lasciato solo il maritino a vedersela con le critiche seguite all’uscita del suo libro.

Meghan Markle e Harry, è divorzio

Prima della pubblicazione, Harry aveva assicurato che sua moglie aveva contribuito alla stesura del libro con il quale intendeva raccontare la sua verità su quanto accade nel Palazzo, non curandosi di distruggere la reputazione di suo padre Carlo, di suo fratello Harry e di ferire nel profondo Kate Middleton. Ma quando il veleno è emerso, Meghan è sparita. Prima faceva parte della strategia per annientare la Famiglia Reale, poi è stata silurata.

Pare che il motivo della sua scomparsa sia da ricercare nel rapporto di coppia. Meghan sarebbe in totale disaccordo con Harry sul modo in cui ha gestito “l’affare Spare“, non dal punto di vista economico s’intende visto che il libro ha fatto guadagnare milioni, ma nel modo in cui ha voluto dileggiare la Famiglia Reale.

Stando a fonti vicine alla coppia che hanno parlato col Daily Telegraph, Meghan avrebbe sollevato dei dubbi sul fatto che le cose dovessero essere gestite in questo modo. E non aveva tutti i torti, dato che Spare si è rivelato un boomerang tanto che i Sussex hanno perso di credibilità e sono precipitati nel gradimento tanto in Gran Bretagna quanto negli Usa. In altri termini, il libro di Harry ha fatto terra bruciata intono a loro e questo la Markle proprio non lo sopporta, soprattutto in considerazione del fatto che aveva manifestato i suoi dubbi al marito, sempre stando a insider della coppia. Da qui la decisone di divorziare.

Meghan Markle, la strategia inquietante contro Carlo

D’altro canto, dietro il silenzio di Meghan ci sarebbe una strategia più inquietante. Pare che la Duchessa sia entusiasta privatamente che la verità su Carlo, William e Kate sia stata resa pubblica, ma abbia volutamente deciso di non comparire più in pubblico per mantenersi distaccata dalla situazione e poter fare al momento opportuno da mediatrice tra Harry e la Famiglia Reale.

Secondo l’esperto Mail on Sunday, Glen Owen, Meghan potrebbe negoziare la riconciliazione tra il Principe e suo padre. Carlo infatti avrebbe chiesto all’Arcivescovo di Canterbury di prendere contatto con Harry per trovare un accordo sulla sua partecipazione all’incoronazione del Re. Carlo vorrebbe che il figlio e Meghan fossero presenti.

A questo punto entrerebbe in gioco Lady Markle che partirebbe vantaggiata nella trattativa, potendosi muovere su un campo neutro dato che lei non ha mai preso pubblicamente le difese di Harry dopo l’uscita di Spare.

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.