Meghan Markle silurata da Harry dopo le rivelazioni di “Spare”

Meghan Markle e Harry sono ormai separati. Le voci che ormai la coppia è scoppiata si rincorrono da più parti. La situazione sarebbe precipitata dopo la pubblicazione di Spare, l’autobiografia del Principe, che ha avuto un duro contraccolpo sulla relazione e l’immagine dei Sussex. In poche parole, Harry avrebbe silurato la moglie dandole il benservito.

“Meghan Markle mente”: l’accusa di Harry

Nella autobiografia Spare appare chiaro che Harry sta prendendo le distanze da Meghan Markle. Come ha notato la rivista tedesca OK!, il Principe pare stia dando della bugiarda alla moglie. In effetti, non è la prima volta che raccontano due versioni diverse dello stesso fatto. Tutti si sono accorti ad esempio che Harry e Meghan hanno dato due descrizioni differenti del loro primo incontro. E le contraddizioni sarebbero numerose.

In un’intervista al Telegraph per promuovere il suo libro, il Principe ha detto che ha omesso delle parti per proteggere la sua famiglia. La frase è stata interpretata come un tentativo di “salvare” Meghan dall’accusa di mentire. In ogni caso, Harry ha dichiarato che ci saranno altri due volumi sulla sua vita dove racconterà altri dettagli non proprio edificanti.

Un altro motivo di scontro con Meghan riguarda invece la storia dell’incendio scoppiato nella loro casa mentre si trovavano per un tour reale in Sudafrica, dove Archie avrebbe rischiato di morire. Lady Markle raccontò l’episodio in uno dei suoi podcast. L’incendio, stando alla versione della Duchessa, sarebbe scoppiato a causa di un termosifone difettoso. Non c’erano rilevatori di fumo, ma per fortuna un inserviente si accorse del fuoco e ha spento le fiamme.

Le sue parole però furono messe in discussione e altri testimoni dissentirono. Nel suo libro Harry ha omesso l’episodio e questa assenza è stata interpretata come un implicito modo per dire che sua moglie mente.

Harry, Spare è un disastro

Ma oltre a questi indizi contenuti nel testo, ci sono anche altri aspetti che fanno pensare a una crisi definitiva. Da un lato le indiscrezioni di chi è vicino alla coppia che parlano del fatto che ormai Harry e Meghan vivono in case separate, dall’altro i commentatori reali che evidenziano un cambiamento di atteggiamento.

Stando all’esperto Nile Gardiner, Harry e Meghan non hanno considerato le conseguenze e l’impatto negativo di Spare. L’autobiografia del Principe “ha creato divisione nella coppia”. “Il pubblico britannico ha trasformato Harry in un paria in conseguenza di questo libro molto brutto. E Harry e Meghan hanno perso popolarità anche negli Stati Uniti”. Gardiner ha definito l’autobiografia “un disastro” in termini d’immagine, malgrado abbia avuto un record di vendite.

“Harry e Meghan Markle divisi”

Parlando della coppia, ha aggiunto: “Penso che stiamo assistendo a divisioni tra Harry e Meghan perché questo libro è stato assolutamente disastroso. Ci saranno delle ricadute”. Per quanto riguarda Lady Markle, ha detto: “Ritengo che la Duchessa sia scontenta del contraccolpo causato dal libro di Harry”. E in effetti da quando Spare è stato pubblicato, Meghan è sparita dalla circolazione lasciando Harry solo a fare interviste e apparizioni pubbliche, come se si fosse dissociata da tutto quello che riguarda la famigerata autobiografia.

