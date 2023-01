Meghan Markle è esplosa, totalmente esclusa da “Spare”. Harry: “Un’assurdità”

Fonte: Getty Images Meghan Markle

Harry non ha più bisogno di Meghan Markle per far parlare di sé e così l’ha semplicemente messa da parte. Sua moglie è stata totalmente esclusa dal progetto di Spare e non compare in nessuna delle interviste che ha rilasciato per pubblicizzare il suo libro. La reazione della Duchessa non è stata delle migliori, pare che anche questo si aggiunga ai motivi che l’hanno convinta a chiedere il divorzio. E intanto il Principe bolla come assurde alcune rivelazioni fatte sulla sua dolce metà. Ma procediamo con ordine.

Meghan Markle esclusa da tutto

Abituata ad essere al centro dell’attenzione, Meghan Markle questa volta è stata messa da parte e proprio da colui grazie al quale ha ottenuto tutta la sua notorietà, ossia suo marito Harry. Quest’ultimo è diventato l’uomo più chiacchierato del pianeta dopo la pubblicazione della sua autobiografia Spare. E ha fatto tutto da solo.

Meghan è stata posta ai margini di tutta l’operazione mediatica. Certo, nel libro il Principe parla lungamente di lei e di come la Famiglia Reale fin da subito le sia stata ostile. Insiste sul fatto che Kate Middleton era gelosa della notorietà ottenuta dalla Markle e dei continui dispetti. Ma nulla più. Meg non si è mai presentata al suo fianco nelle interviste che Harry ha fatto sia per la tv britannica che per quella americana, per promuovere il suo libro. Semplicemente ora è lui il protagonista assoluto della scena e sua moglie è costretta a fare un passo indietro.

Che fine ha fatto Meghan Markle?

Sul mancato coinvolgimento di Lady Markle in questa strategia marketing, per altro di grande successo visto che Spare è il libro più venduto sul mercato, sono state formulate diverse ipotesi.

In primo luogo, si è parlato di crisi tra Harry e Meghan. Circolano voci che vivano già in case separate e che lei abbia chiesto il divorzio dopo l’ennesima litigata che avrebbe richiesto l’intervento della polizia. La situazione coniugale avrebbe allontanato la Duchessa dagli affari del marito che se ne sarebbe così completamente disinteressata.

Poi si è ipotizzato che Meghan non fosse d’accordo con Harry sul modo di affrontare le rivelazioni sulla Famiglia Reale. Lei forse avrebbe voluto un approccio più morbido per non tagliare definitivamente i ponti con Buckingham Palace.

Infine, è stato Harry a estromettere Meg dai suoi affari, pensando che fosse giunto il momento di prendersi la ribalta senza essere manovrata da qualcuno, Lady Markle compresa.

Sta di fatto che la Duchessa del Sussex non ha gradito il fatto di essere stata relegata a un ruolo secondario, lei che è abituata a fare la protagonista. Infatti, l’esperta in questioni reali, Sarah Vine, ha osservato: “Di solito non lascia mai il fianco di suo marito Harry. E la pubblicazione di Spare sarebbe stata un’ottima occasione per farsi vedere. Che fine ha fatto Meghan?“. Forse le voci di divorzio sono vere?

Harry attacca: “Tutte assurdità”

Intanto Harry, che difende da sempre la serenità del suo tetto coniugale, sta ingaggiando una battaglia contro Omid Scobie e Carolyn Durand, che nel 2020 scrissero una biografia non autorizzata in difesa dei Sussex, confutando categoricamente alcuni passaggi del libro, come quello in cui si afferma che Meghan sia stata sottoposta ad esercitazioni in cui si simulava il suo rapimento, prima del loro matrimonio.

In Spare, Harry nega tutto, sostenendo al contrario che il Palazzo non fornì alcuna protezione a Lady Markle perché lui era diventato sesto nella successione al trono. E ha definito quanto scritto Scobi e Durand come “assurdità”.