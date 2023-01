Harry e Meghan, la prossima mossa dopo “Spare” per affossare la Monarchia

Il Principe Harry con la sua autobiografia ha lanciato una vera e propria dichiarazione di guerra alla Famiglia Reale. Non che finora i toni fossero stati “idilliaci”. Da un capo all’altro del globo non si parla d’altro e non è difficile comprenderne il motivo.

Spare è una raccolta – più o meno condivisibile – di episodi e aneddoti che riguardano la defunta Regina Elisabetta, il successore Carlo, il fratello William e chiunque abbia preso parte a quello che, a detta di Harry, si sono resi protagonisti di una sorta di “complotto” ai suoi danni, perpetrato sin dalla sua infanzia. E che, in ultimo, ha coinvolto anche la moglie Meghan Markle, bistrattata e maltrattata. Tante cose non sono state ancora dette e, stando ai tabloid inglesi, potrebbero presto essere usate contro la Monarchia.

Harry e Meghan dopo “Spare”, la prossima mossa contro la Monarchia

Spare sta fruttando parecchio al Principe Harry e alla moglie Meghan Markle. Stando ai tabloid britannici, la coppia avrebbe venduto circa 1,4 milioni di copie soltanto nel giorno dell’uscita – lo scorso 10 gennaio – e secondo le stime potrebbe guadagnare oltre 100 milioni di sterline. “È stato istantaneo, un successo fenomenale che ha colto tutti di sorpresa – ha commentato una fonte legata al mondo dell’editoria -. Nessuno si aspettava dati di vendita come quelli che stiamo vedendo. Harry potrebbe facilmente superare le vendite di libri degli Obama”.

C’è un dettaglio che, però, farebbe tremare la Famiglia Reale. Harry e Meghan hanno firmato un contratto con il gigante Penguin Random House per ben quattro libri, non soltanto uno, con un anticipo di circa 20 milioni di dollari. Il fu Duca di Sussex ha ammesso di aver omesso nella sua autobiografia moltissimi aneddoti e storie, talmente tanti da poter scrivere un altro libro di 400 pagine. Non lo avrebbe fatto per una questione di “decoro”, in particolare per proteggere il padre Carlo e il fratello William da dettagli ancor più incresciosi per i quali non lo avrebbero mai perdonato.

Sarà anche così, ma le voci che si rincorrono in UK sembrano tutt’altro che affini a questa versione dei fatti. Gli esperti sono quasi sicuri che la coppia avrebbe già in programma la prossima mossa contro la Monarchia britannica: pubblicare un altro libro di memorie, ma stavolta si tratterebbe dell’autobiografia di Meghan Markle. La sua “versione dei fatti”, insomma.

La reazione di Kate e William alle accuse di Harry

Intrapresa una simile strada, non si torna indietro. È vero che di parole ne sono state dette nel corso degli ultimi anni, a cominciare dalla famigerata intervista-bomba a Oprah Winfrey che ha letteralmente travolto la Famiglia Reale. Da quel momento tutto è cambiato e la frattura creatasi tra Harry e Meghan e il resto della Monarchia è diventata insanabile, nonostante i (rari) tentativi di riconciliazione, messi in atto a quanto pare anche dallo stesso Re Carlo III.

A farne le spese sono stati i grandi nomi della Royal Family, come c’era da aspettarsi. Ma per William e Kate la batosta è stata particolarmente pesante. Avremmo potuto aspettarci reazioni infuocate, del tutto comprensibili, eppure il Principe e la Principessa del Galles hanno mantenuto finora un atteggiamento sereno, almeno in apparenza. Gli esperti affermano che dagli occhi di William traspare una profonda tristezza mista a delusione, che Kate – imperturbabile per com’è – riesce a mascherare con più facilità. In questo difficile momento salvare le apparenze è tutto.