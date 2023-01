Kate Middleton provocatoria e William poco convincente in pubblico dopo “Spare”

Fonte: IPA Kate Middleton, cappotto verde oliva e stivali scamosciati: un Natale country chic

Kate Middleton e il Principe William sembrano cercare di fare squadra a tutti i costi, dopo le pesanti dichiarazioni del Principe Harry, nella settimana del debutto della sua autobiografia, Spare. La coppia reale, durante la prima apparizione pubblica dall’uscita del libro, ha comportamenti discordanti, e il linguaggio del corpo ci mostra due reazioni ben diverse, con William poco convincente e una Kate più sfacciata che mai, che cerca di mascherare tutto.

La prima uscita pubblica di Kate e William dopo le accuse di Harry

La vita a Palazzo non si ferma mai, non è successo con i grandi scandali del passato, e non succede neanche oggi, con tutta la Famiglia Reale sotto accusa dal Principe Harry che, nella sua autobiografia Spare, ne ha davvero per tutte, specie per suo fratello, il Principe William, e sua cognata, Kate Middleton.

Sono loro quelli che ne escono con le ossa rotte, indicati come i nemici principali di Harry e Meghan ma, essendo ormai i personaggi di punta di Buckingham Palace (più di Re Carlo e Camilla), i due hanno messo da parte la rabbia e il dispiacere, e sono apparsi, seppure non al massimo della forma, per la prima volta dall’uscita del libro.

Qualche sorriso, strette di mano, tutto sembra come sempre, presso il Royal Liverpool University Hospital, eppure, secondo gli esperti, sono poco convincenti, in particolare William.

Fonte: IPA

I sorrisi forzati di William: cosa si nasconde dietro

I sorrisi del Principe William sono “poco convincenti” durante la prima uscita pubblica del 2023 a Liverpool, a pochi giorni dalla pubblicazione della tanto discussa autobiografia di suo fratello.

L’esperta di linguaggio del corpo, Judi James, ha spiegato alla rivista Fabulous che, nonostante il Principe William abbia sorriso alla folla di sostenitori che lo attendeva, la sua mente sembra essere altrove: “Il suo sorriso in macchina non è convincente, appare più come un tentativo di suggerire che sta ignorando tutti i colpi ricevuti da suo fratello, che un segno di vera felicità o piacere”.

Se dunque, spesso, appare che sia Kate quella che si sforza di sorridere nelle giornate no, suo marito questa volta è quello che tradisce sentimenti contrastanti. “I suoi occhi vanno verso giù, e la forma della bocca cerca di sorridere, è triste ma non vuole darlo a vedere” aggiunge l’esperta. La tristezza per ciò che sta accadendo ci suggerisce, per la prima volta dopo molto tempo, una vera emozione di Will, sempre imperturbabile.

Kate sfida tutti: è lei la più forte

Kate Middleton non si fa più piegare da nulla, o almeno così sembra. La Principessa del Galles cammina a testa alta e, come spiega Judi James, è lei che tiene uniti i pezzi: “Vogliono apparire uniti, nonostante la tempesta, salutano all’unisono, i segnali del linguaggio del corpo più più eloquenti e più positivi arrivano quando la coppia continua il proprio lavoro di squadra e resilienza davanti alla folla”.

Kate, suggerisce l’esperta, appare provocatoria, il suo sorriso fiero e beffardo: “Quello della Principessa è più rilassato, la sua bocca leggermente aperta la fa sembrare genuinamente radiosa.

La Middleton fa sembrare che tutto sia come al solito, questo è il momento delle pubbliche relazioni, il loro modo di rispondere alle illazioni di Harry con i gesti, invece che con le parole.