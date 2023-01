Meghan e Harry l’effetto libro è devastante. E devono ingoiare una “pillola amara”

Fonte: Getty Images Meghan Markle deve fare i conti con la sua popolarità crollata

Che l’uscita di Spare – Il minore avrebbe avuto delle conseguenze sulla famiglia reale c’era da immaginarlo, ma a quanto pare a farne le spese in maniera maggiore sono stati proprio Meghan e Harry, l’effetto del libro sulla loro popolarità sarebbe stato devastante. Tanto che ora devono ingoiare una “pillola amara” riguardo al loro apprezzamento. E se le vendite della biografia hanno superato ogni record, la sua pubblicazione non ha fatto bene a ciò che pensa l’opinione pubblica riguardo ai Sussex.

Meghan e Harry, perché l’effetto libro è devastante

Non deve essere un periodo del tutto semplice per Meghan e Harry, al centro dell’attenzione per l’uscita dei Spare – Il minore e le clamorose rivelazioni contenute nel libro, ora stanno anche facendo i conti con le conseguenze di quanto scritto. Infatti gli ultimi sondaggi suggeriscono che la loro popolarità sia crollata e che quindi l’efetto libro sia stata abbastanza devastante per la loro immagine pubblica.

Nello specifico, come riporta l’Express, un sondaggio di Newsweek avrebbe mostrato come Spare abbia daneggiato non solo la Famiglia Reale, ma anche gli stessi Meghan e Harry che hanno visto crollare l’apprezzamento nei loro riguardi sia nel Regno Unito sia negli Stati Uniti dove sarebbero passati da un più 23 per lei e un più 38 per lui a, rispettivamente, meno 13 e meno 7.

Questa sarebbe senza dubbio una “pillola amara” come ha spiegato la giornalista del Daily Mail Amanda Platell, infatti Kate Middleton sarebbe la più popolare negli Stati Uniti e Meghan sarebbe dietro anche alla Regina Consorte Camilla, per molto tempo non apprezzata negli Usa dopo la morte di Diana.

Insomma un periodo difficile per entrambi che devono fare i conti con una popolarità crollata in maniera devastante, conseguenza dell’uscita di un libro che ha fatto tanto parlare di sé e che ha messo a nudo molti segreti della Royal Family inglese. E lo ha fatto in un momento già complicato e di assestamento dopo la morte della Regina Elisabetta.

Spare da record, e come risponde Kate Middleton

Spare – Il minore è un libro da record, infatti – numeri alla mano – emerge che si tratta del libro di saggistica più venduto di tutti i tempi. A certificarlo, come riporta Ansa, il Guinness World Record. Ed effettivamente i numeri sono davvero alti se ci sofferma sul fatto che, solamente il primo giorno di uscita, ha raggiunto i 1,43 milioni di copie vendute nel Regno Unito, negli Stati Uniti e in Canada.

Ma come ha risposto Kate Middleton a tutto questo caos dovuto all’uscita del libro? Ha proseguito con le sue uscite pubbliche e gli impegni isituzionali, dimostrando di mettere al primo posto i suoi obblighi reali. Anche se le sue quotazioni sono scese (lo ha rivelato un sondaggio Ipsos Mori condotto nel Regno Unito tra il 10 e l’11 gennaio su 1000 adulti), non ha ridotto le uscite pubbliche ma anzi si è dimostrata sempre sorridente. Ovviamente ha sfoggiato look impeccabili e il suo atteggiamento sempre molto alla mano. Ma senza dubbio l’effetto libro è stata una vera bomba per tutta la Famiglia Reale, che per il momento ha scelto di proseguire lungo la strada del silenzio.