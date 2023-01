Lutto per William e Kate Middleton. Harry senza pudore

Fonte: Getty Images William e Kate Middleton

William e Kate Middleton si uniscono al dolore della famiglia per la morte improvvisa di Kuldip Singh Dhillon, un caro amico del Principe del Galles, di suo padre Carlo e di suo fratello Harry, con il quale condividevano la passione per il polo. E ancora una volta, il Duca di Sussex è riuscito a mettere in imbarazzo tutti per un nomignolo giudicato poco appropriato.

Addio a Kuldip Singh Dhillon, amico di William e Harry

Carlo con William e Harry giocavano spesso a polo con Kuldip Singh Dhillon sul campo che si era fatto costruire appositamente. Privatamente Dhillon veniva chiamato Sooty, letteralmente “fuligginoso, nero come il carbone”, un appellativo che viene considerato razzista, ma che l’amico di Carlo non riteneva offensivo. Anzi, come riporta il Daily Mail, lo stesso Re lo chiamava così.

Harry e il nomignolo imbarazzante

Pare che lo scandalo attorno a questo soprannome, scoppiato nel 2009, sia legato a Harry che, come noto, anche in passato ha messo in imbarazzo la sua famiglia. All’epoca circolò un video dove il Principe chiamava così un suo commilitone e per questo fu accusato di razzismo. Ironia della sorte, visto che proprio Harry ha puntato il dito contro la sua famiglia, sostenendo che gli furono poste domande razziste intorno al colore della pelle di suo figlio Archie. In Spare però si giustifica sostenendo che non sapeva che tale termine avesse connotazioni negative.

Buckingham Palace però all’epoca dei fatti fu molto a disagio e l’ufficio di Carlo fece delle scuse ufficiali a nome del secondogenito. In Spare, Harry racconta che chiamò personalmente il commilitone chiarendo le sue intenzioni e la cosa fu risolta in modo pacifico.

In ogni caso, Dhillon non si è mai offeso per questo e amava stare in compagnia di Carlo e dei suoi figli. In particolare, William e Harry sono molto legati al più piccolo dei suoi quattro figli, Satnam, un giocatore di polo professionista. Le due famiglie hanno trascorso molto tempo insieme e la scomparsa improvvisa ha lasciato tutti attoniti. Anche Kate Middleton ha condiviso il lutto con suo marito William.

Il lutto che colpisce anche Carlo e Camilla

Quando è morto, Kuldip Singh Dhillon si trovava a un matrimonio in India insieme alla moglie, Jacqueline, e godeva di ottima salute. Per questo la sua scomparsa improvvisa a 72 anni ha sorpreso e rattristato tutti. L’amministratore della sua tenuta ha dichiarato: “Non riusciamo a crederci. Stava bene, è stato uno choc”. I figli hanno raggiunto la madre in India appena hanno ricevuto la notizia della morte del padre. Ma nessuno dei conoscenti si capacita di questa scomparsa improvvisa che ha colpito anche Carlo e Camilla, infatti è stata proprio la Regina consorte a mettere in contatto Sua Maestà con Dhillon moltissimi anni fa e da allora sono sempre stati amici.