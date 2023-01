Kate Middleton sfoggia il tailleur da 1.370 euro e Harry la minaccia

Fonte: Getty Images Kate Middleton a Boston, i look da sogno e carissimi

Kate Middleton incontra i giocatori di rugby sulla sedia a rotelle a Hampton Court Palace, presentandosi con un tailleur pantalone bordeaux, firmato Roland Mouret, che costa 1.370 euro. Ma si tratta di un riciclo. Al suo posto ci sarebbe dovuto essere Harry, ma nessuno sente la sua mancanza. Se non fosse per i danni che ha causato alla sua famiglia con la famigerata autobiografia, Spare.

Kate Middleton, nessuno sente la mancanza di Harry

Kate Middleton infatti sostituisce validamente Harry nel ruolo di patrono della Rugby Football Union e della Rugby Football League, incarichi che il Principe è stato costretto a restituire dopo le sue dimissioni. Sua cognata ne ha preso il posto dimostrando di essere competente. Infatti, è molto sportiva e anche una grande appassionata di rugby fin da bambina. Dunque, nessuno ha più bisogno di Harry e nessuno lo rimpiange.

Il Duca del Sussex sarebbe già entrato nel dimenticatoio se non fosse per le interviste al veleno, per le fiction e naturalmente per Spare, in cui ha voluto denigrare la Famiglia Reale, accusando Carlo, William, Camilla e anche Kate delle più efferate crudeltà e nefandezze nei suoi confronti e nei confronti di sua moglie Meghan Markle.

Molte delle cose raccontate in quel libro si sono dimostrate false e anche il ghostwriter, JR Moehringer, ha dichiarato che vi sono molti errori fattuali, ma questo non ha impedito che diventasse un best seller, il più venduto del momento. E le conseguenze sull’immagine della Monarchia non sono tardate ad arrivare.

Kate Middleton perde in popolarità per colpa di Harry

Anche se i sudditi sono dalla parte di Re Carlo e famiglia e personalità importanti, come Alberto e Charlene di Monaco, hanno dimostrato di essere dalla sua parte, le rivelazioni di Harry hanno assestato un duro colpo all’indice di gradimento di William e Kate. Secondo il sondaggio Ipsos Mori condotto nel Regno Unito tra il 10 e l’11 gennaio su 1000 adulti di età compresa tra i 18 e i 75 anni la Principessa ha perso sette punti percentuali in popolarità e il Principe otto.

Ma questo non ha scoraggiato Kate che ha dimostrato grande professionalità e capacità di contenere la crisi. Così, dopo la visita a un asilo nido, Lady Middleton si è presentata ai giocatori di rugby in sedia a rotelle sorridente e tranquilla, apparentemente serena malgrado i danni causati da Harry.

Kate Middleton, il tailleur bordeaux da 1.370 euro

La Principessa del Galles per il suo impegno di lavoro ha optato per il classico look da working girl, il tailleur pantaloni. Lei ha scelto un completo bordeaux di Roland Mouret, che costa 1.370 euro e che aveva già indossato durante il suo tour a Boston lo scorso dicembre. Allora lo aveva abbinato a una camicia con fiocco al collo in seta rosa, questa volta ha preferito una più calda maglia in lana bianca a girocollo che però spegne l’insieme.

I gioielli sono ridotti al minimo: una catena in oro giallo con piccolo ciondolo rotondo al collo e mini orecchini a cerchio. I capelli sono lasciati sciolti e lisci e il trucco è naturale.

Kate non fa minimo cenno alle accuse di Harry. L’unica volta che si è permessa di alludere alle vicende del cognato, l’ha fatto in modo molto velato ma altrettanto efficace, quando ha dichiarato che le terapie mentali non funzionano per tutti. Il riferimento era quasi certamente a Harry che in Spare parla più volte delle sedute cui si è sottoposto.

