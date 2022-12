Kate Middleton, look per 11.879 euro. Ma è disgustata da Harry e Meghan Markle

Fonte: Getty Images Kate Middleton a Boston, i look da sogno e carissimi

Il viaggio di Kate Middleton e William negli Stati Uniti è più complesso di quanto pensassero. E i look favolosi della Principessa non bastano a distrarre l’attenzione dal polverone sollevato da Harry e Meghan Markle col trailer della loro serie su Netflix. Anche se valgono quasi 12mila euro e comprendono una borsa di Chanel che da sola costa 4.279 euro. Quello che hanno fatto i Duchi del Sussex è stata considerata “una dichiarazione di guerra” e ha lasciato tutti “disgustati”.

Harry e Meghan Markle, la dichiarazione di guerra col trailer

William e Kate Middleton sono a Boston per un tour ufficiale che li vede impegnati in una serie di eventi legati ai Earthshot Prize Awards. Sono solo tre giorni, ma il viaggio è stato funestato prima da contestazioni e fischi per il passato colonialista della Gran Bretagna e poi dal lancio del primo trailer della docu-fiction di Netflix su Harry e Meghan Markle. Nella clip, che dura poco più di un minuto, si vede Meg che piange mentre Harry dice: “Nessuno sa cosa succede a porte chiuse”.

Il video è stato letto dal Palazzo come una vera e propria dichiarazione di guerra dei Sussex contro la Famiglia Reale. E in effetti il tempismo della diffusione del video è “imbarazzante”. Quale necessità c’era di farlo uscire durante i tre giorni in cui William e Kate soggiornano negli USA, se non per provocare? Se non per ribadire che negli Stati Uniti la scena deve essere solo loro e non tollerano di essere messi al secondo posto anche qui? Di nuovo, Harry e Meghan pare si comportino come bambini capricciosi e gelosi di quello che non potranno mai avere, nonostante s’impegnino a screditare la Monarchia britannica.

Fonte: IPA

Kate Middleton e William, disgustati da Harry e Meghan Markle

Secondo fonti vicine ai Principi del Galles, William e Kate erano totalmente all’oscuro dell’uscita del trailer di Harry e Meghan, a maggior ragione è stato visto come una dichiarazione di guerra. Naturalmente, non hanno commentato il video e il loro programma non subirà variazione, compreso l’incontro col Presidente Biden. Ma è stato giudicato davvero un colpo basso da parte dei Sussex. Forse William non aveva tutti i torti a tenere a distanza Harry durante i giorni di lutto per la morte della Regina Elisabetta e a non fidarsi di lui, visto il modo in cui si è comportato.

Gli amici di William e Kate hanno dichiarato al Daily Mail di essere disgustati dal trailer di Harry e Meghan. Ma “era quello che ci aspettavamo”.

Adesso tocca ai Principi del Galles rimediare al danno. E lo fanno proseguendo con dedizione e professionalità nei loro impegni istituzionali. Intanto Lady Middleton cerca di dare il meglio di sé anche in fatto di stile. Così dopo il tailleur blu navy di Alexander McQueen, la giacca vintage Chanel e il vestito tartan di Burberry, ha indossato un altro tailleur pantaloni burgundi, che ricorda molto il Viva Magenta, nuovo pantone 2023.

Kate Middleton, la borsa di Chanel da 4.279 euro

Si tratta di un completo con giacca corta, pantaloni morbidi a vita alta, firmato Roland Mouret, che Kate ha abbinato a una camicia rosa con fiocco al collo, uno dei modelli da lei più amati e che si ispirano a Diana. Ai piedi le Gianvito Rossi a punta con tacco stiletto, ma il pezzo forte di questo look è la borsa Chanel in pelle di vitello bordeaux con manico smaltato che costa 4.279 euro circa. La Principessa ha sfoggiato anche un nuovo paio di orecchini a cerchio in oro e diamanti, i Maxi Cupido, firmati Daniella Drapper.

Kate Middleton, il cappotto su misura di Alexander McQueen

Poi nel pomeriggio Kate ha indossato un caldo cappotto marrone di Alexander McQueen. Il capospalla pare sia stato creato appositamente per lei, ma è disponibile alla vendita un modello simile per 5.661 euro circa. Nonostante fosse completamente allacciato a causa del grande freddo, mentre scendeva dall’auto è stato possibile scorgere il completo che indossava sotto. Si tratta di un maglione a collo alto (750,50 euro) e una gonna in lana arancione (1.510 euro), firmati Gabriela Hearst,