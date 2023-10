Fonte: Getty Images Kate Middleton, i look di ottobre che fanno tendenza

Kate Middleton non ha avuto paura di sedersi su una sedia a rotelle e di partecipare a una partita di rugby con gli atleti disabili in occasione della Giornata dell’Inclusività, organizzata dalla Rugby Football League di cui è patrona. La Principessa del Galles è scesa in campo anche con le dita fasciate, dopo la ferita alla mano che si è procurata qualche tempo fa giocando coi figli.

Kate Middleton in tuta sulla sedia a rotelle

Dopo aver lanciato la moda del gilet e aver fatto del tailleur pantaloni una tendenza, Kate Middleton cambia decisamente look per prendere parte alla partita di rugby. All’incontro con la Disability Rugby League a Hull, Kate ha indossato la divista ufficiale della lega di rugby con t-shirt e pantaloni della tuta e delle sneaker bianche di Lululemon. I gioielli sono ridotti al minimo, solo un paio di orecchini in oro giallo a cerchio, creati da Spell of Loves.

Fonte: Getty Images

Come un tempo faceva Harry quando era lui patrono della Rugby Football League, anche Kate è scesa in campo con gli atleti sfidandoli in una partita che si è svolta sulle sedie a rotelle. La Principessa ha potuto quindi sperimentare in prima persona le difficoltà ma soprattutto la bravura di questi giocatori che sembravano entusiasti di doversi misurare con lei. Lady Middleton è nota per essere una grande amante dello sport e soprattutto per essere molto competitiva, in particolare quando ha come obiettivo battere suo marito William. Di recente non ha avuto pietà di lui sul tavolo da ping pong.

Fonte: Getty Images

Kate Middleton e il caso dei cerotti sulle dita

In molti però hanno notato che Kate aveva di nuovo due dita della mano incerottate. Solo tre settimane fa si era presentata con una fasciatura alla stessa mano. Lei aveva spiegato di essersi ferita giocando sul tappeto elastico coi tre figli George, Charlotte e Louis. Non c’è da stupirsi perché la Principessa promuove i giochi all’aria aperta e qualche piccolo incidente può sempre accadere, specialmente se deve badare a delle birbe, come il suo terzogenito che ha davvero una bella personalità.

Ma la presenza di nuovi cerotti ha fatto non poco discutere i media britannici che ricordano le occasioni pubbliche in cui la Principessa si è presentata con le dita fasciate, considerate come “una macchia” alla sua immagine altrimenti perfetta, tanto da rimproverare a Kate la cattiva abitudine di mangiarsi le pellicine delle dita procurandosi quei fastidiosi taglietti che necessitano poi di protezione.

Fonte: Getty Images

Così, il 5 ottobre 2022 durante una visita al reparto maternità del Royal Surrey County Hospital il 5 ottobre 2022 a Guildford, la Principessa è stata raffigurata con un cerotto sul pollice. La stessa cosa è accaduta durante il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta II presso la Cattedrale di St Paul il 3 giugno 2022 a Londra. Prima ancora nel maggio 2019 aveva un cerotto al pollice destro durante il Chelsea Flower Show.

Il giorno di Natale del 2016 Kate si presentò con un cerotto sul pollice sinistro, nella stessa mano del famoso anello con zaffiro. E qualche mese prima lo aveva sul dorso della mano. Allora si disse che era stato un gatto randagio, battezzato Bob, a graffiarla.

Insomma, c’è già una letteratura sui cerotti della Principessa del Galles, l’unica sbavatura della sua immagine che nessuno riesce a perdonarle.