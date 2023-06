Kate Middleton in tuta: mostra i muscoli e con la mano fa qualcosa che non dovrebbe

Fonte: IPA Kate Middleton in tuta: i look sportivi della Principessa del Galles

Kate Middleton scatenata più che mai. Per un giorno smette i panni di Sua Altezza la Principessa del Galles, si presenta in tutta sul campo di rugby, si allena con la squadra adottando pose scomposte e quasi si dimentica le buone maniere quando viene immortalata mentre si massaggia il lato B (o forse si allevia il prurito). Un gesto non proprio bon ton ma che lei fa col sorriso quasi senza nemmeno rendersene conto.

Kate Middleton in tuta sul campo di rugby

Lontana anni luce dalla classe scintillante che abbiamo visto al matrimonio di Rajwa e Hussein di Giordania, Kate Middleton prosegue con la sua agenda di lavoro focalizzata sul benessere della prima infanzia. Prima l’abbiamo vista visitare un centro di sostegno per bambini e famiglie dove ha sfoggiato un nuovo blazer di Zara e poi si è presentata sul campo di rugby per un allenamento con la squadra nell’ambito della sua campagna Shaping us.

Fonte: Getty Images

Teatro delle sue prove sportive è il Maidenhead Rugby Club dove Lady Middleton è arrivata indossando una t-shirt da rugby turchese, dei pantaloni blu scuro da tuta con elastico in vita e pence sui fianchi, molto comodi e perfetti per l’attività sportiva, firmati Sweaty Betty e scarpe da ginnastica bianche di Lululemon. I lunghi capelli erano raccolti in una coda di cavallo alta e tirata, una pettinatura ideale non solo per evitare di spettinarsi sudando e facendo del movimento, ma anche col vantaggio di ringiovanirla non poco.

Kate Middleton tormenta l’anello di fidanzamento

I gioielli ridotti al minimo: orecchini a cerchio molto piccoli, creati da Orelia e ovviamente il suo anello di fidanzamento che continuava a toccare e a rigirare sul dito. Forse qualcosa la tormenta circa il suo matrimonio? Le voci su Rose Hanbury, presunta amante di suo marito William certo non devono averle fatto piacere, soprattutto se un fondo di verità c’è.

Lei comunque non dà a vedere di essere turbata e sull’erba si diverte un mondo coi giocatori di rugby. Dal 2020 Kate è patrona del Rugby Football Union, prendendo il posto di suo cognato Harry che nel frattempo si è dimesso da membro senior della Famiglia Reale. A tal proposito proprio in questi giorni il Duca del Sussex è a Londra a testimoniare nel processo contro il Mirror. Ma Lady Middleton e suo marito William sembrano essere del tutto indifferenti alla sua presenza. Niente è cambiato nei loro impegni e nessuno a Palazzo accenna al soggiorno di Harry nella capitale inglese.

Kate Middleton, il gesto imbarazzante con la mano

Così Kate dà prova della sua destrezza con la palla ovale, lanciandola e afferrandola, si rende protagonista di virtuosismi atletici che rivelano i muscoli tonici delle braccia ed elasticità nelle gambe e dimostra una certa confidenza coi compagni in campo, arrivando addirittura ad abbracciarli, cosa del tutto inconsueta per la Principessa del Galles che in passato fu accusata addirittura di freddezza.

La mattinata trascorsa all’aria aperta a praticare sport dà a Lady Middleton una tale libertà al punto da farle dimenticare il protocollo e la compostezza che il suo ruolo le impone. Tra un passaggio e l’altro, una sorridente Kate ne approfitta per massaggiarsi un gluteo o forse per alleviare con la mano una certa qual sensazione di prurito.

Fonte: IPA

Insomma, il gesto non è certo dei più eleganti, nemmeno per i comuni mortali, figuriamoci per una Principessa che in pubblico non può nemmeno togliersi il cappotto ma deve avere un luogo appartato per farlo. La Regina Elisabetta non approverebbe tutto ciò, ma ormai i tempi sono cambiati e con Carlo sembra che tutto sia permesso. In fondo Camilla il giorno dell’incoronazione si è sistemata la corona in testa e i capelli più volte.