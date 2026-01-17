Kate Middleton, l’unica regola che impone a George quando è a casa

Kate Middleton ha confessato la passione di George per il rugby ma quando gioca a casa ha imposto una regola che non può trasgredire

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Kate Middleton con George e Charlotte

Kate Middleton ha tenuto un ricevimento al castello di Windsor per la squadra femminile inglese di rugby che ha vinto i Mondiali lo scorso settembre e durante l’incontro ha rivelato la regola che impone a suo figlio George quando è a casa.

Kate Middleton, Principessa sportiva

Kate Middleton si è presentata al ricevimento al castello di Windsor con un magnifico tailleur rosso di Alexander McQueen, in omaggio alla squadra di rugby femminile inglese, le cui giocatrici sono soprannominate Red Roses.

La Principessa del Galles ha tenuto questo incontro in quanto patrona della Rugby Football Union, andando a sostituire suo cognato Harry in questo ruolo. Il ricevimento, che aveva lo scopo di celebrare la squadra femminile di rugby in quanto campione del mondo, è stata l’occasione per scambiare battute e doni tra Kate e le giocatrici.

D’altro canto, Lady Middleton era di ottimo umore e perfettamente a suo agio con le rugbiste. Anche perché lei adora lo sport di qualunque genere sia. Kate lo ama guardare ma anche praticare. È una Principessa molto sportiva, capace di sfide estreme come quella di nuotare nell’acqua gelata, ed è altamente competitiva, specialmente quando si tratta di mettere ko suo marito William.

Kate Middleton, la regola imposta a George

Kate ha trasmesso la sua passione per l’attività fisica anche ai suoi tre figli, George, Charlotte e Louis. Tutti e tre praticano abitualmente sport e adorano sfidare mamma e papà nella corsa, a tennis, ping pong e anche a rugby.

La Principessa del Galles ha ammesso di amare molto quest’ultima disciplina e durante il ricevimento ha affermato: “È uno sport così bello che non dovrebbero necessariamente incasellare ragazzi e ragazze in sport specifici troppo presto”.

Kate è sostenitrice del fatto che lo sport non abbia genere ed è corretto che bambini e bambine pratichino la disciplina che più piace a loro, senza limitazioni di genere. Così, George prendeva lezioni di ballo e Charlotte giocava a calcio.

E poi ha confessato che a casa gioca a rugby coi suoi figli, però ha imposto una regola ben precisa a George ora che sta diventando grande. A luglio infatti compirà 13 anni. La Principessa ha rivelato: “George sa che se giochiamo a casa, non voglio essere placcata da lui“.

In effetti, il Principe ormai è un ragazzo. Sta diventando sempre più alto e sempre più forte. A Natale, durante la sfilata di ritorno dalla messa un amico di famiglia ha commentato: “George un giorno raggiungerà 1,93 metri“. E Kate non ha smentito, anzi si è messa a ridere e ha risposto: “Lo so, lo giuro, sta raggiungendo tutti, vero?”. D’altro canto, papà William è alto un metro e novanta e mamma Kate un metro e settantacinque.

Comunque, anche Charlotte gioca a rugby ma solo a casa, mentre Louis – ha spiegato Kate – “gioca a touch rugby, ed è uno sport fantastico”.