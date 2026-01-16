Kate Middleton lascia senza fiato con un look rosso audace

Kate Middleton ha tenuto il suo primo impegno pubblico da sola del 2026 e ha incantato tutti con un tailleur rosso di Alexander McQueen

Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton ha mantenuto fede alla sua agenda di lavoro e ha offerto un ricevimento al castello di Windsor per la squadra femminile inglese di rugby, presentandosi con un magnifico tailleur rosso fuoco di Alexander McQueen.

Kate Middleton, primo impegno pubblico da sola del 2026

L’inizio anno è stato parecchio impegnativo per Kate Middleton che è praticamente tornata ai doveri pubblici subito dopo l’epifania, contro la consuetudine che la vede rientrare al lavoro solo dopo il suo compleanno, ossia dopo il 9 gennaio.

Nel 2026 ha anticipato di un giorno per incontrare di persona con William i volontari e il personale medico che si occupano di pazienti oncologici. L’esperienza del cancro, come è naturale, l’ha toccata moltissimo e ha cambiato decisamente le sue priorità.

Questo del castello di Windsor è comunque il primo impegno pubblico da solitaria che compie quest’anno. Il Palazzo però ha già annunciato per fine gennaio un tour in Scozia insieme al marito.

In quanto patrona della Rugby Football Union, Kate ha ricevuto la squadra femminile inglese di rugby per celebrare la vittoria della Coppa del Mondo nel settembre 2025.

Getty Images

Kate Middleton, il tailleur pantaloni rosso di Alexander McQueen

Kate ha scelto per l’occasione di indossare un magnifico tailleur rosso fuoco di Alexander McQueen, uno dei suoi brand preferiti cui ha affidato il suo abito da sposa e molti dei look più formali, come quelli per il battesimo dei figli.

L’ensemble è formato da una giacca asimmetrica con chiusura sul fianco a un bottone e due ampie tasche ai lati e da un paio di pantaloni morbidi a palazzo che slanciano la figura della Principessa.

Getty Images

Il tailleur pantaloni, considerato il per perfetto look da lavoro da molte teste coronate, da Letizia di Spagna a Rania di Giordania, non è un nuovo acquisto. Appartiene infatti al guardaroba di Kate dal 2023. Questa volta lo ha abbinato a un top bianco dalla scollatura a V e a un paio di décolleté in suede rosso.

Non è un caso che Kate lo abbia scelto per ricevere la squadra femminile di rugby, soprannominata Red Roses. Lady Middleton ha lasciato i suoi capelli sciolti con grandi boccoli.

Le giocatrici hanno mostrato a Kate il trofeo della Coppa del Mondo di rugby e hanno scattato tutte insieme una foto di gruppo dove la Principessa ha posato al centro, accanto al membro della squadra che teneva in mano il trofeo.

Getty Images

Gli atleti e lo staff della squadra Red Roses hanno visitato il Castello di Windsor, il più grande e antico castello abitato del mondo, prima di unirsi alla principessa Kate per festeggiare al ricevimento.

Kate, che è una grandissima sportiva, è apparsa di ottimo umore incontrando le giocatrici, ha chiacchierato amabilmente con loro e si è molto divertita.