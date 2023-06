Kate Middleton cade con le ballerine ma la giacca low cost piace a tutti

Fonte: Getty Images Kate Middleton, i look casual e low cost da copiare

Kate Middleton torna al lavoro e al suo ambiente naturale, quello coi bambini. Per l’incontro informale la Principessa del Galles sceglie un look casual, molto semplice, dove il pezzo forte è senz’altro la giacca low cost di Zara, da 85 euro. Ma cade con le ballerine, commettendo per la prima volta questo errore fatale. Anche se le ballerine sono scarpe molto comode e versatili e si possono acquistare anche online modelli di marca che costano molto meno di quello della Principessa.

Kate Middleton ricompare in pubblico dopo essere volata ad Amman, in Giordania, per il matrimonio di Hussein e Rajwa dove ha sfoggiato due abiti sensazionali di Elie Saab e Jenny Packham. L’appuntamento di lavoro vede la moglie di William partecipare alla ricreazione presso il Winsdsor Family Hub dove ha trovato nuovi amici.

Kate Middleton e la giacca di Zara da copiare

Come sempre, quando Kate incontra i bambini, sceglie look molto informali e pratici. In questo caso ha optato per una nuova giacca Vichy, bianca e celeste, perfetto tema di primavera. Il blazer a doppiopetto con tasche laterali è di Zara, brand di cui la Principessa ha diversi capispalla, e costa circa 85 euro. Lady Middleton lo abbina alla t-shirt bianca con scollo quadrato e maniche a sbuffo di Ralph Lauren che ha già indossato parecchie volte, e dei pantaloni di cotone blu a sigaretta, corti alle caviglie, di LK Bennett, anche questi riciclati.

La vera novità del suo outfit riguarda le scarpe. Certamente la giacca è una new entry del suo guardaroba, come come detto, la Principessa del Galles ci ha già abituati a vederla con blazer low cost. Altro discorso per quanto riguarda le calzature.

Kate non rinuncia mai ai tacchi, se non quando gli impegni di lavoro comprendono attività all’aria aperta. In quel caso a seconda della stagione indossa scarponcini d’inverno o sneaker nella bella stagione. In tutte le altre occasioni i tacchi sono una componente per lei irrinunciabile. L’ultra flat non è contemplato nel suo armadio, piuttosto propende per le zeppe in corda.

Kate Middleton scivola sulle ballerine

Questa volta però Lady Middleton si è lasciata convince a mettere un paio di ballerine in suede nere a punta, firmate Emmy London. Costo? 470 euro. La scelta però non è delle più felici, infatti l’outfit non ne giova. Anziché slanciarla, l’appiattisce e la sua figura ne risente. Insomma Kate cade sulle ballerine. Avrebbe fatto meglio a indossare le sue Superga, anche se naturalmente avrebbe reso la mise ancora più sportiva.

Evidentemente però la Principessa non voleva perdere quel tocco di bon ton che deve contraddistinguere il suo stile. E che è stato sottolineato, oltre che dalle ballerine, dalla scelta scelta dei gioielli molto preziosi. Kate ha optato per i suoi orecchini con brillanti da 4.357 euro e dalla collana con ciondolo in brillanti da 2.324 euro.

In ogni caso è vero che le ballerine sono delle scarpe passepartout che risolvono molte situazioni basta abbinarle nel modo corretto. Online è possibile acquistare modelli di marca che costano molto meno di quelle di Kate.

Durante la sua visita al centro Kate ha fatto amicizia con i piccoli ospiti. Una bimba adorabile che sembra non essere consapevole di essere in presenza di una Principessa, ma che ha apprezzato la sua compagnia. E un maschietto a cui Kate ha passato diversi giochi. Ma la moglie di William si è intrattenuta anche coi genitori che usufruiscono dei servizi. Come noto, la Principessa è in prima linea nella salvaguardia del benessere fisico e psichico della prima infanzia.

