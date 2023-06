Kate Middleton, William flirta con Ivanka Trump al Royal Wedding: lei lo fulmina

Fonte: IPA Matrimonio Hussein e Rajwa come William e Kate: storie d’amore legate

William è stato immortalato mentre chiacchiera fitto fitto con Ivanka Trump al ricevimento nuziale di Rajwa Al Saif e Hussein di Giordania. Mentre Kate Middleton lo tiene d’occhio e lo incenerisce con lo sguardo.

Kate Middleton non perde di vista William

Kate Middleton non deve essere molto tranquilla, malgrado in pubblico non perda mai il sorriso e si mostri in perfetta sintonia col marito. Ma da quando si sono intensificate le voci sul tradimento di William con Rose Hanbury, che contemplano persino l’indiscrezione che il Principe ha avuto una figlia dall’amante, la serenità sembra essere svanita per la Principessa del Galles.

Kate, inutile dirlo, è vigile e non perde di vista Will nemmeno per un momento. Come è accaduto al Royal Wedding dell’anno, quello tra Rajwa e Hussein di Giordania che si è tenuto lo scorso primo giugno ad Amman.

William e Kate, come le teste coronate di mezzo mondo, erano presenti alla cerimonia e al party nuziale, anche se fino all’ultimo la loro partecipazione al matrimonio era in forse.

La Principessa del Galles non ha deluso dunque le aspettative, nemmeno dal punto di vista del look. Per la cerimonia religiosa ha indossato un lungo abito rosa con maniche a sbuffo, che ricordava lo stile di quello sfoggiato al matrimonio di sua sorella Pippa Middleton. Il vestito è una creazione di Elie Saab, lo stesso brand scelto da Rajwa Al Saif per il suo abito da sposa. Per il ricevimento serale Kate ha optato per un abito glitter in oro rosa di Jenny Packham, una delle sue stiliste preferite.

William si intrattiene con Ivanka Trump al matrimonio di Rajwa e Hussein di Giordania

Proprio durante la festa nuziale William si è appartato a parlare con Ivanka Trump, figlia di Donald, lasciando la moglie sola con altri ospiti. Pare che Kate non abbia molto gradito la mossa del marito, tanto che è stata immortalata da un obiettivo mentre si volta e lancia uno sguardo bruciante alla sua dolce metà che sembra non accorgersi di nulla tanto è impegnato nella conversazione con la figlia del Tycoon.

Ivanka e il marito Jared Kushner erano tra gli ospiti di Rajwa e Hussein. Al banchetto di nozze la Trump ha indossato un abito celeste con spalline strutturate e incrocio drappeggiato sul busto, firmato Alex Perry. Mentre alla cerimonia ha optato per un vestito multicolore con cappa, soffiando il brand a Kate, perché era una creazione di Jenny Packham. Ma oltre al look, la figlia di Trump sembrava interessata anche al marito di Lady Middleton.

William ha conosciuto Ivanka solo nel 2019, quando si unì a suo padre Donald e alla matrigna Melania Trump al viaggio di Stato che l’ex Presidente USA fece in Gran Bretagna. All’epoca ci fu grande scandalo perché Meghan Markle fece di tutto per evitare di incontrarlo. Nonostante il Principe del Galles e la figlia del Tycoon si conoscono solo superficialmente, non hanno perso l’occasione di chiacchierare amabilmente insieme, mentre i rispettivi coniugi erano lontani.