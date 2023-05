Kate Middleton, Rose Hanbury divorzia: “Ha avuto una figlia da William”

L’incubo di Kate Middleton si è avverato. Rose Hanbury, la presunta amante di William, vuole divorziare dal marito, il Marchese David Cholmondeley. E il motivo fa tremare il Palazzo perché riguarderebbe la figlia naturale del Principe del Galles.

Rose Hanbury vuole il divorzio: Kate Middleton trema

A nulla è valso il tentativo di Carlo e Camilla di privilegiare i Marchesi di Cholmondeley affidando a lui un ruolo di primo piano a Corte in cambio del suo sacrificio con un matrimonio riparatore per salvare William e facendo di lei la favorita della Regina con tutti i benefici e i vantaggi che questo ruolo può portare anche alla sua prole. Non a caso, uno dei suoi figli ha fatto il paggio del Re durante l’incoronazione, al pari di George, il primogenito di William e Kate e futuro Sovrano.

La verità sta venendo piano piano a galla e l’apparenza d unione e serenità si sta sgretolando. Presto Buckingham Palace potrebbe essere travolto da uno scandalo ben più grave di quello che ha suscitato la partenza di Harry e Meghan Markle, perché questa volta è coinvolto l’erede diretto di Carlo, William.

Secondo la rivista Style & Life, Rose Hanbury avrebbe chiesto il divorzio al marito, David Cholmondeley, perché la loro vita insieme sarebbe diventata insopportabile, soprattutto dopo la nomina ad assistente di Carlo che ha costretto la coppia a passare molto più tempo a Palazzo e quindi a contatto con William e Kate. La vicinanza con il Principe di Galles avrebbe fatto riemergere le antiche passioni di Rose per lui e viceversa, ma in particolare avrebbe reso più difficile tenere segreta la vecchia storia d’amore tra i due dalla quale sarebbe nata anche una bambina.

Fonte: Getty Images

William ha avuto una figlia dalla sua amante

Tempo fa era già circolata la voce che i gemelli di Rose Hanbury nati nel 2009 non fossero i figli del Marchese ma di William. L’indiscrezione pare però che non fosse del tutto esatta. La Marchesa e il Principe di Galles avrebbero avuto una relazione clandestina qualche anno dopo, tra il 2013 e la metà del 2015.

All’epoca Rose e David e William e Kate si frequentavano assiduamente essendo vicini di casa nel Norfolk, stessi party, stessi hobby, stessi amici. La Principessa e la Marchesa erano molto amiche, ma all’improvviso Lady Middleton ha interrotto ogni rapporto. All’epoca si vociferò della relazione tra Rose e William ma tutto fu messo a tacere.

Sta di fatto che la Hanbury a metà 2015 è rimasta incinta della figlia, Iris, nata a marzo 2016. Fin qui nulla di strano, se non che adesso è emersa la voce che la bambina sia in realtà la figlia naturale che William ha avuto con Rose. Proprio questa indiscrezione sarebbe all’origine della richiesta di divorzio da parte di Rose che a questo punto vorrebbe vedere riconosciuta a Iris la linea di successione al trono e i privilegi che le spettano, come il titolo nobiliare, in quanto figlia naturale del Principe di Galles.