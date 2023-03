Kate Middleton trema, la presunta amante di William è la favorita di Camilla

Fonte: Getty Images Kate Middleton, chi è Rose Hanbury, Marchesa Cholmondeley

Kate Middleton è a rischio? Secondo indiscrezioni Camilla Parker Bowles starebbe favorendo a Palazzo la Marchesa Rose Hanbury, ex modella e presunta amante di William.

Rose Hanbury, la presunta amante di William

Nel 2019 circolò la notizia che William aveva sviluppato una passione illecita per Rose Hanbury, vicina di casa della coppia nel Norfolk e moglie del potente ma anziano Marchese Cholmondeley. Un tempo era la benvenuta nella magione di Kate Middleton e marito. Spesso le due coppie si incontravano ai garden party o ai ricevimenti mondani. Ma poi qualcosa cambiò e si iniziò a insinuare che William si era infatuato della bella vicina, a sua volta annoiata dalla vita di campagna con un marito molto più anziano di lei. Naturalmente erano solo voci, messe in circolazione dalla blogger ed esperta in questioni reali Nicole Cliffe, poi alimentate dal Sun che raccontò di un litigio tra Kate e Rose e della richiesta della allora Duchessa di Cambridge alla sua dolce metà di eliminare la scomoda vicina dalla loro cerchia di amici.

La Marchesa divenne quindi gradualmente “persona non gradita” e In Touch motivò questo suo allontanamento affermando che William aveva avuto con lei un flirt. Motivazione alimentata anche dalle persone vicine a alla Hanbury che raccontarono come quest’ultima si fosse vantata di aver avuto una relazione “con un Principe calvo”, riferendosi ovviamente a William che ha perso parecchi capelli.

Il Palazzo non intervenne a mettere a tacere i rumors ma qualcuno spifferò che Kate era molto irritata per questi pettegolezzi tanto da meditare una azione legale contro certi media, poi mai messa in pratica. Una strategia low profile che si è rivelata vincente visto che il nome di Rose Hanbury entrò ben presto nel dimenticatoio. Per riemerge di quando in quando la Marchesa era invitata a Buckingham Palace in considerazione del suo titolo nobiliare acquisito col matrimonio.

Kate Middleton, il piano di Camilla per abbatterla

Ma adesso a tormentare la povera Kate ci starebbe pensando Camilla. È noto che la Regina consorte non ha mai avuto un rapporto particolarmente affettuoso con Lady Middleton. Addirittura la si è ritenuta artefice della rottura tra lei e William all’epoca del loro fidanzamento. Comunque, adesso che Camilla ha pieni poteri a Palazzo, starebbe facendo di tutto per favorire la presunta amante del Principe di Galles, in primo luogo durante l’incoronazione di Carlo. Infatti, il marito di Rose, David Rocksavage, VII Marchese di Cholmondeley, è un membro della Camera dei Lord e Lord Gran Ciambellano. Ed è lui che dovrà porre la corona sulla testa del Re.

Pare che la Regina consorte voglia anche per Rose un ruolo di primo piano durante la cerimonia, mettendo così in ombra Kate e riaccendendo magari in William l’antica passione. Insomma, due piccioni con una fava, come dice il proverbio, per annientare la Principessa del Galles e restare così l’unica donna veramente importante a Corte. Che Harry non avesse tutti i torti a definire in Spare la sua matrigna “una donna pericolosa”?