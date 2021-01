Kate Middleton, indiscrezione sulla presunta amante di William

editato in: da

Kate Middleton, chi è Rose Hanbury, Marchesa Cholmondeley

William avrebbe avuto una amante? William avrebbe tradito Kate Middleton con la vicina di casa nel Norfolk e amica di famiglia, Rose Hanbury, Marchesa di Cholmondeley?

I rumors di un presunto flirt del Duca di Cambridge circolavano un paio di anni fa, subito messi a tacere dall’infondatezza della notizia e dalla prontezza della Duchessa che ha fatto in modo di raffreddare i rapporti con la bella vicina.

A riportare all’attenzione dei media l’indiscrezione è Angela Mollard, esperta in questioni reali e particolarmente attenta alle vicende che riguardano William e Kate. Fu infatti lei a rivelare che Lady Middleton comanda a bacchetta il marito o a spiegare perché per un certo periodo non indossasse più l’anello di fidanzamento.

I rumors su un presunto flirt tra William e Rose Hanbury, ex modella e moglie di David Rocksavage, il potente Marchese di Cholmondeley (più vecchio di lei di 20 anni) circolarono nel 2019. All’epoca tra lei e il marito le cose non andavano molto bene e l’amicizia coi Duchi di Cambridge, e in particolare con William, la mise in una posizione scomoda, al punto che intervenne un amico in sua difesa dichiarando al Sun: “Rose ha fatto di tutto per non far precipitare la situazione col marito. Sta vivendo un periodo difficile e non è facile essere oggetto di pettegolezzi solo perché ha stretto amicizia col Duca e la Duchessa di Cambridge”.

I pettegolezzi sulla presunta attrazione che il Principe provava per lei l’hanno distrutta, al punto che nel giro di pochi mesi Rose sparì dai luoghi dell’alta società, compreso Buckingham Palace.

Ora secondo Angela Mollard quelli di allora erano solo rumors: “Non credo che William sia il tipo che metterebbe mai in pericolo il suo matrimonio o la Monarchia. Ho il sospetto che fossero solo buoni amici e andassero d’accordo”. L’esperta però non nega la possibilità di un qualche “legame inappropriato” tra il marito di Kate e Rose, ma si chiede: “C’era davvero qualcosa?”. E prosegue: “Il fatto che il pettegolezzo sia durato solo qualche mese e non se ne sia più parlato mi fa pensare che si sia trattato solo di un “contrattempo”.

La Mollard comunque ammette che per i Cambridge deve essere stato un momento stressante quando è circolata la notizia del presunto flirt: “Si è trattato di un periodo molto stressante e teso, direi l’ultimo scandalo che li ha riguardati come coppia”. In effetti, già in un’altra occasione si era attribuito a William una passione non del tutto innocente per una modella bionda durante una vacanza da solo in Svizzera.