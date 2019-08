Kate Middleton, il mistero della nemica Rose Hanbury: che fine ha fatto?

editato in: da

Che fine ha fatto Rose Hanbury? L’ex amica (e oggi nemica) di Kate Middleton è misteriosamente scomparsa e nessuno sa darsi una spiegazione.

Ma andiamo con ordine: qualche mese fa Rose, ex modella e moglie di David Rocksavage, il potente marchese di Cholmondeley, era finita sulle prime pagine di tutti i tabloid, indicata come la nuova rivale di Kate. Le due sono amiche da anni, ma ultimamente i rapporti si sarebbero incrinati a causa della gelosia della duchessa di Cambridge nei confronti di William.

La Hanbury infatti avrebbe mostrato un interesse eccessivo verso il secondogenito di Diana, arrivando a flirtare con lui. Un atteggiamento che avrebbe infuriato Kate, spingendola ad allontanare l’amica che, a quanto pare, poco dopo lo scontro acceso con la Middleton è scomparsa.

L’ultima apparizione di Rose risale allo scorso giugno quando era apparsa a Buckingham Palace nella cena in onore di Trump. Un evento a cui avevano partecipato anche Kate Middleton e William. Poi di lei si sono perse le tracce: la socialitè è scomparsa nel nulla e attualmente nessuno sa dove sia.

A destare sospetti è stata soprattutto la sua assenza, lo scorso 26 luglio, all’evento che si è tenuto presso il castello di Cholmondeley. Un party in grande stile con i personaggi più illustri della Gran Bretagna che viene organizzato ogni anno da Rose e a cui prende parte insieme al marito. Quest’anno però la marchesa non c’era e nessuno è riuscito a scoprire dove si trovasse.

In molti sono convinti che si sia ritirata a vita privata per mettere fine ai pettegolezzi sulla rivalità con Kate Middleton e la presunta cotta per William. Altri invece affermano che sarebbe in crisi con il marito tanto che i due non sono più stati avvistati insieme e all’ultimo party a cui ha partecipato Rose non aveva la fede al dito. Chi la conosce però è convinto che la Hanbury, ex super modella e donna decisa, non sia il tipo di persona che rinuncia ad apparire e si lascia mettere da parte. Dunque il mistero resta: cosa è accaduto?