William torna al lavoro e rispunta la presunta amante Rose Hanbury

Fonte: Getty Images Kate Middleton, chi è Rose Hanbury, Marchesa Cholmondeley

William è tornato ai doveri di Corte, mentre Kate Middleton è convalescente dopo l’operazione all’addome e suo padre Carlo sta combattendo contro un cancro. Ma la Monarchia non si può fermare, anche se il Re non sta bene. Tempi difficili per il Principe del Galles e c’è chi ne approfitta per tirare fuori gli scheletri dall’armadio, come il nome di Rose Hanbury, la sua presunta amante.

William torna al lavoro e Kate Middleton resta a casa

Il dovere chiama e William risponde. Due giorni dopo l’annuncio di Buckingham Palace che Re Carlo ha un cancro, suo figlio maggiore è tornato al lavoro, malgrado anche sua moglie Kate Middleton stia male. William ha sostituito il padre nella cerimonia delle investiture al Castello di Windsor, durante la quale ha consegnato medaglie a persone che si sono particolarmente distinte.

William si è presentato in divisa militare ed è apparso piuttosto sereno. Ha anche sorriso, di certo non ha dato l’impressione di essere particolarmente preoccupato o addolorato, né stanco per dover sopportare un carico di lavoro duplicato, cui si aggiunge la gestione di una moglie malata e dei tre bimbi piccoli da solo.

Sul profilo Instagram ufficiale dei Principi del Galles sono stata pubblicate alcune immagini di William durante la cerimonia dove non tradisce alcun turbamento. A commento delle foto scrive il Palazzo: “Onorare persone straordinarie che fanno cose incredibili nelle nostre comunità e per tutto il Paese”.

I sudditi plaudono il senso del dovere di Will, altri al posto suo sarebbero rimasti accanto alla moglie e avrebbero messo in secondo piano i doveri istituzionali. Per questo scrivono solo elogi per il Principe: “Tutti i segni di un futuro re e di un marito, padre e figlio rispettoso e devoto. Tua madre e tua nonna ti stanno senza dubbio sorridendo e dandoti forza e sostegno. Quanto è fortunata l’Inghilterra ad averti”. Dunque, in molti già si immaginano di vederlo sul trono, magari prima del tempo, se Carlo decidesse di abdicare, anche se difficilmente lo farò, solo le circostanze potrebbero convincerlo.

William e l’ombra di Rose Hanbury

Intanto, se da un lato Will viene elogiato come il Sovrano perfetto e l’uomo amorevole, dall’altro c’è chi ne approfitta per tirare fuori la vecchia storia della sua presunta amante, Rose Hanbury. Lei è la Marchesa di Cholmondeley, grazie al matrimonio con David, settimo marchese di Cholmondeley, con il quale ha tre figli, tra cui una bambina, Iris, che si vociferava fosse in realtà di William.

Un tempo Rose e Kate, vicine di casa nel Norfolk, erano grandi amiche. Poi improvvisamente i rapporti si interruppero e si disse a causa del flirt tra la Marchesa e William. Flirt che a lei valse l’appellativo di nuova Camilla.

Finita nel dimenticatoio per qualche anno, nel 2023 ai tempi dell’incoronazione di Carlo, il suo nome è tornato in auge, perché il Re ha scelto il Marchese di Cholmondeley come suo assistente e uno dei suoi figli è stato suo paggetto insieme a George.

Rose Hanbury è quindi tornata ad essere una presenza ingombrante a Corte e adesso che Kate è confinata nell’Adelaide Cottage, le solite malelingue sostengono che potrebbe ritornare alla carica con William. Soprattutto ora in cui il Principe del Galles ha assunto su di sé molti dei compiti di Re Carlo e sarà più spesso a Buckingham Palace, senza Kate Middleton.