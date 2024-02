Re Carlo ha il cancro: Harry torna a Londra per suo padre

Fonte: IPA Re Carlo

L’Inghilterra è stata sconvolta da una notizia atroce, che scuote nuovamente il trono dopo la morte della Regina Elisabetta II. Da Buckingham Palace hanno informato il regno, e dunque il mondo, della malattia diagnosticata al sovrano.

Re Carlo ha il cancro. Dopo il recente periodo trascorso in clinica, è stato naturale per molti credere che si tratti di tumore alla prostata. Da corte informano però che non si tratta di questo. Non è stato però fornito alcun aggiornamento sotto quest’aspetto. Ciò al fine di evitare speculazioni sulle chance di sopravvivenza del Re.

Re Carlo ha il cancro

Il trattamento per l’ingrossamento della prostata è stato salvifico, dunque. Proprio durante questi esami, infatti, i medici hanno voluto approfondire con ulteriori test. È così giunta la conferma di un sospetto gravoso: Re Carlo ha il cancro.

Una condizione affrontata con estrema urgenza, com’era prevedibile. Il sovrano ha infatti già iniziato i trattamenti medici quest’oggi, lunedì 5 febbraio. Ad oggi traspare un chiaro ottimismo, ed ecco alcune delle frasi della nota ufficiale di Palazzo: “Il Re rimane del tutto ottimista riguardo al suo trattamento e non vede l’ora di tornare a svolgere a pieno le sue funzioni pubbliche”.

Allo stato attuale, si è ovviamente scelto di rinviare tutti i suoi impegni pubblici. Ciò non vuol dire che questi non si svolgeranno, anzi. Si opterà per una sostituzione, inviando al suo posto alcuni Reali di alto rango.

Non è stata diffusa al momento alcuna prognosi, nel segno della ben nota riservatezza della Famiglia Reale britannica. Il Re, 75 anni, è rientrato a Londra da Sandringham, nel Norfolk, questa mattina. Da Palazzo svelano come continuerà a svolgere la propria funzione costituzionale di capo di Stato. Ciò vuol dire che non interromperà le pratiche previste e gli incontri privati in calendario.

In aggiornamento