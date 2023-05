Kate Middleton, imbarazzo per l’amante di William: fermato il padre di Rose Hanbury

Fonte: Getty Images Kate Middleton, chi è Rose Hanbury, Marchesa Cholmondeley

Rose Hanbury, la presunta amante di William, ha vissuto un momento di grande imbarazzo quando suo padre è stato fermato all’aeroporto e gli è stato impedito di prendere il suo volo a causa di irregolarità nei documenti. E Kate Middleton gongola.

Kate Middleton umiliata dal tradimento di William

Sono mesi ormai che si rincorrono le voci su una relazione clandestina tra William e Rose Hanbury, Marchesa di Cholmondeley, con grande sofferenza di Kate Middleton che in pubblico non perde il sorriso ma tra le mura domestiche pare sia furiosa con il marito, non tanto per il tradimento, che forse lo aveva messo in conto quando lo ha sposato visto l’esempio di suo padre Carlo, ma per l’umiliazione che le sta facendo vivere.

I media che ricamano sulla vicenda, facendola passare per la “cornuta”, il Re e Camilla che prendono Rose e suo marito David Cholmondeley sotto la loro ala protettiva, ponendo addirittura sullo stesso piano George, primogenito di Will e Kate, e il figlio dei Marchesi scelto come paggio di Carlo all’incoronazione. E poi quella bruciante indiscrezione secondo cui il Principe del Galles sarebbe il padre naturale di Iris, l’ultima figlia della Hanbury.

Insomma, il gossip rovista nel torbido e chi ne esce prostrata è proprio Kate. Ma Lady Middleton non è come Diana e certo non permetterà a Rose di rovinarle vita e famiglia. Non a caso, già all’inizio dei rumors, nel 2014, aveva tagliato tutti i ponti con la Marchesa, allontanando da lei William. Anche se adesso la presenza a Corte del marito di Rose Hanbury inevitabilmente ha riportato i Principi del Galles, se non a frequentare, a condividere gli stessi ambienti coi Marchesi di Cholmondeley.

Il padre di Rose Hanbury fermato all’aeroporto

Ma la ruota della Fortuna gira incessantemente e questa volta ha favorito Kate che ha assaporato una dolce soddisfazione quando è emersa la notizia che il padre di Rose, Tim Hanbury, noto web designer, ha vissuto l’umiliazione di vedersi chiudere i cancelli dell’aeroporto Stansted, nell’Essex,

Il 70enne era arrivato allo scalo per imbarcarsi su un volo Ryanair per raggiungere un amico all’estero. Ma al momento del check-in la compagnia aerea si è rifiutata di farlo salire sull’aereo, anche se il suo passaporto scade tra 9 mesi. Stando a un amico dell’uomo: “Tim era molto turbato e frustrato” e anche furioso perché non poteva trascorrere il weekend come voleva. A nulla sono valse le proteste del padre di Rose che è dovuto rassegnarsi a restare a terra.

Hanbury non era aggiornato sulle nuove norme a seguito della Brexit ed era convinto di poter espatriare verso uno stato dell’Unione Europea con un passaporto in scadenza.

Malgrado sua figlia è così intima col Principe William, non c’è stato nulla da fare. La legge è legge, anche per il padre della presunta amante del figlio del Re. Con grande soddisfazione di Kate Middleton.