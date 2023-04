Incoronazione, Carlo punisce Kate Middleton e Harry: svelati invito e paggetti

Fonte: IPA Carlo e Camilla, primo viaggio di Stato, i look della Regina in Germania

Fervono i preparativi per l’incoronazione di Carlo e nel giro di poche ore Buckingham Palace ha presentato il biglietto per l’invito ufficiale e l’elenco dei paggetti. Da questi dettagli emergono alcune interessanti verità sulle dinamiche della Famiglia Reale. Il Re privilegia sotto ogni punto di vista Camilla Parker Bowles. La sua dolce metà ha ottenuto quello che forse lei stessa non si aspettava: i suoi nipoti, figli dei suoi figli, elevati sullo stesso piano dei Royal Baby. D’altro canto, il Sovrano protegge la sua discendenza e offre a George, futuro Re d’Inghilterra, un ruolo privilegiato. Ma non si fa problemi a sbarazzarsi di Harry e Meghan Markle e a maltrattare Kate Middleton, favorendo il marito della presunta amante di William.

Incoronazione di Carlo, l’invito ufficiale con Camilla Regina

Carlo e Camilla hanno condiviso sul profilo Instagram ufficiale della Monarchia il biglietto d’invito per l’incoronazione. Il disegno scelto è una celebrazione della Corona, ma anche della Gran Bretagna, oltre che della passione del Re e della Regina consorte per l’aspetto bucolico e floreale del loro Regno.

Il Palazzo racconta così la scelta del tema presentato sull’invito: “Disegnato da Andrew Jamieson, l’invito presenta il motivo dell’Uomo Verde, un’antica figura del folklore britannico, simbolo della primavera e della rinascita, per celebrare il nuovo regno”. Il simbolo è stato posto al centro, nella parte inferiore del biglietto.

A fare da cornice al testo troviamo: “Lo stemma delle Loro Maestà, i fiori emblematici del Regno Unito, un prato di fiori selvatici britannici e la fauna selvatica”. Il disegno “è dipinto a mano ad acquerello e gouache e sarà riprodotto e stampato su cartoncino riciclato con dettagli in lamina d’oro, per i 2.000 invitati”.

Alla presentazione del biglietto segue una galleria di inviti alle incoronazioni degli altri Re compresa quella della Regina Elisabetta avvenuta nel 1953, l’ultima prima di quella di Carlo, che in qualche modo ha ispirato la scelta del nuovo Sovrano.

Altro dettaglio fondamentale dell’invito all’incoronazione è il titolo con cui viene indicata Camilla. Per la prima volta è presentata come Regina. È un trionfo per lei che è passata dall’essere l’amante rovina famiglie di Carlo, la donna più odiata del Regno Unito, a Regina. E così la moglie di Carlo sarà conosciuta come Regina Camilla.

Carlo e Camilla, la nuova foto

Ecco allora che le Loro Maestà posano per un nuovo ritratto con cui annunciano i nomi degli otto paggi dell’incoronazione. Lo scatto dell’augusta coppia è stato realizzato un mese fa nella Blue Drawing Room di Buckingham Palace. Carlo e Camilla si abbracciano e guardano sorridenti l’obiettivo. La Regina indossa un abito blu cobalto, di Fiona Clare, sciancrato, con gonna a ruota e zip sul décolleté. È la prima volta che lo vediamo anche se l’ha già indossato precedentemente ma sotto un cappotto. Al collo porta una collana con quattro fili di perle bianche e nere e il ciondolo in oro e topazio con la doppia medaglietta su cui sono incise le iniziali dei suoi nipoti.

Incoronazione Carlo, chi sono i paggetti

Come detto, l’immagine ha lanciato la presentazione degli 8 paggi previsti all‘incoronazione. “I Paggi d’Onore del Re saranno Sua Altezza Reale il Principe George del Galles, Lord Oliver Cholmondeley, il Maestro Nicholas Barclay e il Maestro Ralph Tollemache. I Paggi d’Onore della Regina Consorte saranno i nipoti di Sua Maestà, Mastro Gus e Mastro Louis Lopes e Mastro Freddy Parker Bowles, e il pronipote di Sua Maestà, Mastro Arthur Elliot”.

Dunque, George, il figlio maggiore di William e Kate Middleton, avrà un ruolo speciale, perché sarà paggio il paggio d’onore di suo nonno Carlo. I Principi del Galles hanno discusso per parecchio tempo cercando di capire se George fosse all’altezza del difficile compito e dopo aver parlato anche con lui, sono giunti alla conclusione che è pronto.

Fonte: DiLei

Il figlio della rivale di Kate Middleton diventa paggio

Ma al fianco del futuro Re, spunta il nome di Oliver Cholmondeley. Si tratta del figlio teenager di David Rocksavage Marchese di Cholmondeley, marito di Rose Hanbury, colei che nel 2019 avrebbe irretito William. Insomma il figlio acquisito della presunta amante del Principe di Galles ha lo stesso privilegio di George. Qualche tempo fa Carlo ha promosso il Marchese a suo assistente personale e ciò significa che Lady Middleton si troverà molto spesso tra i piedi l’odiata Rose che potrebbe riaccendere la fiamma nel suo William.

Dunque, un vero e proprio smacco per Kate, quasi una trama ordita contro di lei da parte di Carlo e Camilla per farle perdere la tranquillità acquisita. Ma se Lady Middleton è in qualche modo punita, non da meno lo è Harry il quale è del tutto abbandonato da suo padre. D’altro canto non ha ancora accettato l’invito. Per lui e Meghan comunque non ci sarà alcuno spazio o ruolo attivo. Se verranno saranno due tra i 2000 invitati alla cerimonia.