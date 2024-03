Kate Middleton è la vittima del più grave errore di comunicazione fatto dalla Monarchia britannica da un secolo. Nemmeno con la morte di Diana si era creata una situazione così imbarazzante, eppure allora in molti pensavano che la Corona stava per cadere. A questo punto, persino la presunta amante di William, Rose Hanbury è stata costretta a smentire il flirt, mentre un vicino di casa dei Principi del Galles, quasi mosso da pietà, è intervenuto a difenderli. Mentre si apprende che c’è stato un tentativo di violare la cartella clinica di Kate da parte di un membro dello staff della London Clinic. Ma procediamo con ordine.

Rose Hanbury smentisce la relazione con William

Senza troppo clamore, ma con decisa fermezza, Rose Hanbury, Marchesa di Cholmondeley, ha smentito la relazione clandestina con William. È dal 2019 che si insinua un flirt tra i due. Kensington Palace non ha mai commentato l’indiscrezione, nemmeno quando Kate Middleton, un tempo sua grande amica, tagliò completamente i ponti con lei.

La notizia fu presto dimenticata, ma venne rispolverata in occasione dell’incoronazione di Carlo, lo scorso maggio, perché il Re nominò il Marchese di Cholmondeley, marito di Rose, suo assistente e il figlio della coppia fu scelto come paggetto durante la cerimonia. Si parlò allora di una figlia illegittima che William avrebbe avuto con la presunta amante. Mesi fa nessuno dei diretti interessati si prese la briga di smentire la relazione.

Poi il cosiddetto tradimento di William è tornato sulle prime pagine come una delle teorie complottiste più gettonate che sono state costruite intorno alla convalescenza di Kate.

Da quanto la situazione è precipitata e niente è più sotto controllo, Rose Hanbury è stata costretta a smentire la relazione con William. L’ha fatto ovviamente tramite i suoi legali che hanno dichiarato: “È tutto falso“. Non è chiaro se la Marchesa abbia agito in autonomia o sia stata contattata da Kensington Palace per prendere accordi su come reagire a questa scomoda e sempre più insistente insinuazione.

William ha bisogno di Kate Middleton

Ovviamente il Principe del Galles non ha profferito parola sull’argomento, nemmeno tramite il suo portavoce, ma ha rilasciato un altro tipo di dichiarazione. Il 19 marzo William si è recato a Sheffield per un evento relativo al suo progetto a sostegno dei senzatetto.

Durante l’incontro, dove è stato accolto con entusiasmo, gli è stato chiesto dei piani sulla prima infanzia, e lui ha risposto calorosamente: “Qui ci vorrebbe mia moglie, questo è il suo campo“, sottolineando quanto per lui sia importante l’aiuto di Kate. Un cenno a Lady Middleton ricco di affetto per dimostrare che la coppia è solida e che non c’è nessuna crisi e tanto meno nessun progetto di divorzio.

William e Kate Middleton, le parole del vicino

A leggere tra le righe del discorso di William, il Principe del Galles ha voluto rispondere indirettamente a tutte le teorie del complotto che hanno messo in dubbio la veridicità del video che lo ritraeva con la moglie mentre faceva shopping in un negozio a Windsor lo scorso sabato.

A tal proposito ha parlato anche un vicino di casa della coppia, Kevin Pietersen, ex giocatore di cricket, che ha dichiarato di vedere regolarmente William e Kate nei pressi della loro abitazione e che è “crudele e ridicolo” quanto sta accadendo intorno alla Principessa del Galles.

Kate Middleton, violata la cartella clinica

Intanto emergono altre inquietanti aspetti della vicenda di Kate. È stato riferito da fonti ufficiali che c’è stato il tentativo di violare la cartella clinica privata della Principessa del Galles da parte di alcuni membri del personale della London Clinic dove è stata operata lo scorso gennaio.

L’ospedale ha inviato un’indagine interna a carico di un membro dello staff che è stato sorpreso mentre frugava nei documenti riguardanti Kate. Un insider ha riferito: “Questa è una grave violazione della sicurezza ed è un atto molto dannoso per l’ospedale, in considerazione dell’alta reputazione della struttura sulle competenze e discrezione del suo staff”. E ha proseguito: “I dirigenti della clinica hanno contattato immediatamente Kensington Palace dopo il fatto”. Il Palazzo ha confermato di essere stato informato dell’incidente e che si stanno facendo delle valutazioni su quanto riferito”.