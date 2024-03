Le condizioni di salute di Kate Middleton non smettono di suscitare preoccupazione e inquietudine. Appena si risolve una questione, un’altra si solleva all’orizzonte e di solito è più complessa. Dopo la foto ritoccata, abbiamo avuto la cartella clinica manomessa. Dopo aver appurato che nel video dello shopping con William è proprio lei, c’è chi insinua che sia troppo magra. Insomma, non c’è mai fine alle speculazioni sulla Principessa del Galles che alla fin fine stanno rasentando il ridicolo.

Kate Middleton, la London Clinic rischia 20 milioni di multa

Anche se la questione della cartella clinica di Kate Middleton violata è molto seria. La London Clinic ha fatto sapere di aver già aperto un’indagine interna e di aver avvisato Kensington Palace sull’accaduto. Ma ovviamente su una vicenda così grave che viola la legge britannica sulla privacy e che per di più riguarda un membro della Famiglia Reale non si può mettere tutto a tacere con un accordo per di così “privato”.

Sulla faccenda è intervenuto anche il ministro della Salute, Maria Caulfield, che ha parlato di “pesanti implicazioni” sull’accaduto e pare che sia stato richiesto anche l’intervento della polizia per investigare sul caso, anche se non è ancora chiaro se procederà con un’inchiesta o meno. Se però sarà accertato che la cartella clinica di Kate è stata violata, l’ospedale extra lusso dove la Principessa del Galles è stata operata lo scorso gennaio rischia pesantissime sanzioni.

Infatti, secondo il Data Protection Act 2018 è un reato che una persona ottenga, divulghi o conservi dati personali senza il consenso del titolare del trattamento. Tra l’altro la London Clinic ha l’obbligo di custodire le cartelle cliniche in modo sicuro, senza che siano accessibili a chiunque. Se si dovesse scoprire che non ha seguito le procedure in vigore o non hanno formato adeguatamente il personale sugli obblighi di legge, rischiano una multa fino a 17,5 milioni di sterline che sono pari a 20,5 milioni di euro circa, o il versamento del 4% del fatturato annuo.

Non è da escludere che l’ospedale fosse a norma e che semplicemente al suo interno ci fosse un dipendente “corrotto”, in ogni caso è un grosso danno di immagine per una clinica di tale prestigio.

Kensington Palace comunque non ha ancora preso una decisione in merito a sporgere denuncia contro l’ospedale. Probabilmente attendono ulteriori chiarimenti

Kate Middleton preoccupa ancora: “È troppo magra”

Intanto si è appurato che il video pubblicato da TMZ sullo shopping di Kate e William durante il weekend è vero, non è stato ritoccato e quella nella clip è proprio la Principessa del Galles e non la sua sosia, Heidi Agan, che ha confermato in prima persona di non aver sostituito Kate.

Il problema dunque è risolto. Lady Middleton sta bene e semplicemente è in convalescenza. Invece, no. Se quella nel video è Kate, allora “la Principessa è troppo magra” o meglio “è dimagrita troppo rapidamente e ciò grazie probabilmente a una dieta drastica” che quindi preoccupa. Queste sono le dichiarazioni del corrispondente reale Bertrand Deckers che ci teneva a sottolineare la perdita di peso repentina di Kate se si mettono a confronto le immagini dello scorso weekend con la foto paparazzata in auto con sua madre, degli inizi di marzo.