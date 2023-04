Kate Middleton, “William ha avuto due figli dalla sua amante Rose Hanbury”

Fonte: Getty Images Kate Middleton, chi è Rose Hanbury, Marchesa Cholmondeley

William avrebbe tradito Kate Middleton con un’altra donna dalla quale addirittura avrebbe avuto un figlio, anzi due gemelli. La donna in questione sarebbe Rose Hanbury, la vicina di casa nel Norfolk e favorita di Carlo e Camilla, che da tempo si dice abbia intrecciato una relazione col Principe del Galles.

L’incubo di Rose Hanbury è nuovamente ripiombato nella vita di Kate Middleton. A inizio marzo si era scoperto che la donna, ex modella e moglie di David, VII Marchese di Cholmondeley, era tra le favorite di Camilla. Non solo, Carlo ha nominato suo marito suo assistente personale, motivo per cui avrà un ruolo di prestigio durante l’incoronazione che avverrà il 6 maggio.

Rose Hanbury, l’amante di William

I rumors sul flirt tra William e Rose si erano diffusi nel 2019. All’epoca Kate e la Marchesa di Cholmondeley erano amiche, le due coi rispettivi coniugi si frequentavano spesso nel Norfolk dove erano vicini di casa. Poi improvvisamente Lady Middleton tagliò i ponti con Rose e fece di tutto affinché la donna uscisse dalla sua vita e da quella di William. A quel punto circolarono voci che la Marchesa aveva intrattenuto una relazione amorosa col Principe, perché insoddisfatta del suo matrimonio con un uomo molto più grande di lei.

Il pettegolezzo fu messo a tacere da entrambe le famiglie e la storia entrò nel dimenticatoio, finché Re Carlo ha deciso di portare a Buckingham Palace i Marchesi di Cholmondeley. Il cambiamento di programma ha smosso le acque facendo riemerge dall’oblio la vecchia storia tra William e Rose. I media di mezza Europa hanno così cominciato a scavare nuovamente nel torbido e quello che hanno scoperto, senza a dir il vero portare delle prove incontrovertibili, è degno dei migliori romanzi rosa tipo Harmony.

William ha avuto due gemelli dall’amante: il Palazzo sapeva

William avrebbe iniziato a frequentare Rose Hanbury ben prima di Kate Middleton. La donna nel 2009 sposa in fretta e furia il Marchese di Cholmondeley e 9 mesi dopo dà alla luce dei gemelli il cui vero padre, riporta il magazine In Touch sarebbe niente meno che William.

Il matrimonio frettoloso con il Marchese e l’annuncio della gravidanza immediatamente dopo avevano all’epoca stupito l’alta società londinese, ma nessuno sospettava che sotto ci potesse essere un amore clandestino e proibito.

Alla luce dei nuovi rumors si capisce che il Palazzo cercava velocemente un padre per quei gemelli, prima che le curve della dolce attesa diventassero evidenti. D’altro canto, la scelta di Carlo di promuovere David Cholmondeley e di Camilla di scegliere come sua pupilla Rose assume ora un nuovo significato. Tra l’altro i loro figli figurano tra i paggi del Sovrano nel giorno della sua incoronazione.

Kate Middleton fa l’indifferente

In tutte queste manovre, ammesso che siano vere, la vittima è Kate che si ritrova in casa l’ex amante del marito. All’epoca in cui i rumors del flirt erano emersi, sostiene In Touch, la Principessa ebbe un crollo nervoso e addirittura fu necessario un breve ricovero in ospedale.

Intanto, seguendo le regole del Palazzo, i Principi del Galles si mostrano del tutto indifferenti di fronte a queste indiscrezioni e come se niente fosse accaduto hanno annunciato il loro prossimo impegno congiunto a Birmingham dove si mostreranno insieme. D’altro canto, durante la messa di Pasqua, dove erano accompagnati dai tre figli, l’armonia sembrava regnare sovrana tra loro e niente faceva presagire tensioni interne alla coppia.