Kate Middleton rompe il protocollo: smalto rosso da 11,70 euro. Superlativo

Kate Middleton ha lasciato tutti stupiti quando alla messa di Pasqua si è presentata con uno smalto rosso scuro. Non se lo sarebbe potuto permettere se ci fosse stata ancora la Regina Elisabetta. Anche perché non avrebbe mai osato trasgredire una regola imposta proprio da Sua Maestà. Ma adesso le cose a Corte stanno cambiando e così la Principessa del Galles può sfoggiare una manicure rossa perfetta. Il suo smalto? Naturalmente è di Essie e si può acquistare anche online per 11,70 euro.

Kate Middleton, chi impose il divieto dello smalto rosso

Kate Middleton ha dunque trascurato il dress code di Corte rompendo il protocollo con lo smalto rosso. A dir la verità, non è proprio così. Presentandosi con la manicure rossa, la moglie di William non ha ignorato nessun protocollo, più semplicemente ha trasgredito una regola non scritta che fu imposta dalla Regina Elisabetta.

La Sovrana da sempre trovava volgari gli smalti colorati, per questo impediva alle donne della sua Corte, specialmente se membri senior della Famiglia Reale, di dipingersi le unghie con colori sgargianti. Ammetteva soltanto le tonalità neutre, dallo smalto trasparente al rosa pastello. Per anni Sua Maestà ha indossato il Ballet Slippers di Essie, uno smalto rosa tenue, che anche Kate adottò dal giorno del suo fidanzamento con William nel novembre 2010.

Da allora Lady Middleton non si è mai dipinta le unghie di rosso, se non sui piedi e in rarissime occasioni. A dir la verità, a Corte praticamente nessuna è mai andata contro la regola di Elisabetta II, tranne naturalmente la ribelle Meghan Markle che a ai British Fashion Awards nel dicembre 2018 si presentò con un abito sbracciato e lo smalto nero. Un vero e proprio affronto alle richieste della Regina. Se Kate avesse osato mettersi lo smalto rosso a Pasqua, ai tempi della Regina avrebbe dato scandalo.

Kate Middleton, dove acquistare il suo smalto rosso

Ora però che la Sovrana non c’è più, Re Carlo è decisamente poco interessato a manicure, smalti e altri dettagli di look e alle donne di Corte è concessa più libertà in fatto di dress code. Per questo Kate ha potuto osare con lo smalto il giorno di Pasqua. Fedele al brand della Regina Elisabetta. Lady Middleton ha optato per il rosso scuro, Maki Mi, di Essie, che è acquistabile anche online per 11,70 euro. Da provare anche il suo botox vegetale.

Kate è di solito una fan della manicure al naturale, senza smalto, perché la considera più pratica e meno rischiosa. Infatti, un minimo graffio renderebbe le mani disordinate. Ma per Pasqua ha voluto evidentemente concedersi un piccolo vezzo. Come sempre le unghie sono tagliate corte, con la forma arrotondata, ma questa volta esaltate dal rosso scuro.

Kate Middleton, lo smalto rosso perfetto col suo look di Pasqua

La scelta del colore è perfetta coi suoi abiti, questi sì tradizionali. Infatti Kate non ha tradito le attese e ha indossato un lungo cappotto color blu cobalto, di Catherine Walker. A Pasqua infatti la Principessa ha sempre indossato soprabiti di diverse tonalità di azzurro o blu. Lady Middleton lo ha abbinato a un cappello dello stesso colore, di Lock & Co. Hatters, con fiocco, da 825 sterline, clutch di Emmy London, décolleté in suede nude, di Gianvito Rossi e degli splendidi orecchini, creati da Carousel, con lapis e pietra di Luna. Costo? 148 euro (GUARDA LE FOTO).

