Kate Middleton, il botox vegetale anti-rughe con Alcmella Oleracea a 10 euro

Fonte: Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton lo usa già da anni, si tratta di un botulino organico che ha la particolarità di essere del tutto naturale ma di creare lo stesso effetto anti-rughe, pelle liscia del botox, come è stato provato anche da diversi studi scientifici che sottolineano le proprietà della componente vegetale, l’Acmella Oleracea, il principio attivo contenuto nel prodotto utilizzato dalla Principessa del Galles. Per altro acquistabile comodamente online.

Kate Middleton, il gel anti-rughe effetto botox

In particolare, Kate Middleton utilizza Biotulin Supreme Skin da anni, come già nel 2021 aveva rivelato il sito InStyle. E si vede. Infatti, malgrado la vita stressante di Palazzo e i tre figli piccoli cui badare, la moglie di William ha una pelle perfetta ed è tutto merito di questo gel dagli effetti miracolosi che riempie ed elimina le rughe e le linee sottili.

Prodotto in Germania e noto come Botox in the Bottle, si tratta di un gel che aiuta a ridurre le contrazioni muscolari e a rilassare i tratti del viso. Il prodotto agirebbe in 60 minuti e i suoi effetti si dovrebbero mantenere per 9 ore, il tempo necessario per partecipare a un evento. In particolare, è molto efficace sul contorno occhi dove si formano facilmente piccole rughe che poi si rendono ancora più evidenti quando si sorride. Cosa che evidentemente Kate deve fare spesso. Per altro, la Principessa è famosa proprio per le sue espressioni facciali molto marcate e i fotografi sono sempre pronti a immortalarle per questo deve stare sempre attenta ad avere una pelle perfetta e levigata.

Kate Middleton, quanto costa e dove comprare il botulino vegetale

Come abbiamo detto Kate Middleton utilizza in particolare il Biotulin Supreme Skin Gel, che è il più venduto della sua categorie e può essere facilmente acquistabile anche online.

Ci sono comunque prodotti che sfruttano l’Acmella Oleracea per ottenere l’effetto del botulino e hanno prezzi decisamente vantaggiosi. Come ad esempio il Babaria Naturals Aloe Vera Eye Contour Cream with Acmella Oleracea, contorno occhi anti-age che costa poco più di 10 euro.

Un’altra alternativa potrebbe essere l’Helixextra Siero di vipera con Syn Ake – Aloe vera – Bava di lumaca pura – Acmella Oleracea, un siero viso, effetto lifting, rimpolpante e illuminante per viso, collo e décolleté, che può essere tuo a meno di 25 euro.

Gli effetti e vantaggi dell’Acmella Oleracea rispetto al botox

Costantemente sotto i riflettori e in vista dell’incoronazione di Carlo, Lady Middleton ha trovato questo fantastico gel a base di Acmella Oleracea che ha del miracoloso. Proprio in questi ultimi tempi gli studi scientifici si sono concentrati sulle proprietà di questa pianta che è stata ribattezzata “la pianta della giovinezza”. Originaria del Sud America, ma diffusa in tutto il mondo, fa dei fiori gialli simili a pon pon. Il principale principio attivo è lo “spilantolo, una sostanza che ha dimostrato interessanti proprietà anche in ambito cosmetico: ha proprietà miorilassanti ad azione rapida, cioè riduce la tensione muscolare quando applicato localmente”, ha spiegato Fabio Firenzuoli, direttore del Centro di Fitoterapia dell’Azienda universitaria Careggi di Firenze, a RaiNews.

Fonte: 123RF

Il grande vantaggio dell’Acmella Oleracea rispetto al botulino sta nel fatto che non deve essere iniettato e non ha effetti collaterali, però – sottolinea l’esperto – “L’Acmella rimane una pianta disponibile con i limiti del cosmetico. Deve essere ben studiata la giusta forma farmaceutica che mantenga nel tempo l’effetto a livello sottocutaneo”