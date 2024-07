Kate Middleton, ultime notizie. “Forti nausee e stanchezza”, Wimbledon sempre più in forse

Kate Middleton sarebbe spossata dalle cure contro il cancro che le procurano forti nausee e una generale stanchezza. Per questo motivo non si sa ancora se consegnerà oppure no i premi ai vincitori di Wimbledon il prossimo 14 luglio.

Kate Middleton, totale incertezza su Wimbledon

Kate Middleton non si vede da quasi un mese, dallo scorso 15 giugno quando ha fatto la sua prima apparizione dopo la diagnosi di cancro. Il suo ritorno in pubblico al Trooping the Colour non ha significato la ripresa delle attività per conto della Corona. La Principessa del Galles si sta ancora sottoponendo a chemioterapia e ne avrà ancora per molto.

Malgrado ciò, tutti sperano di poterla rivedere a Wimbledon. Kate ha espresso il desiderio di esserci ma dipende da quanto il cancro e le terapie la fiaccano. E a quanto pare la situazione non è molto migliorata rispetto ai mesi scorsi. La Principessa nel suo ultimo messaggio sulle proprie condizioni di salute aveva chiaramente detto che ci sono giorni buoni e giorni cattivi. Dunque, aspetterà fino all’ultimo per confermare la sua presenza alla cerimonia conclusiva del torneo di tennis.

La sua assenza si è fatta molto sentire a Wimbledon, anche se i suoi genitori Carole e Michael Middleton e persino la Regina Camilla hanno cercato di fare da “tappa buchi“.

Comunque intorno a Kate regna ancora l’incertezza. Se l’ex maggiordomo di Diana ha dichiarato che l’ultima parola spetta a William che protegge ferocemente la moglie, per cui sarà lui alla fine a decidere se Kate andrà o no a Wimbledon, altre fonti sono più pessimiste.

Kate Middleton spossata dalle nausee, parla un insider

Infatti, un insider di Palazzo avrebbe confessato che la Principessa del Galles soffre molto la chemioterapia. Le cure contro il cancro le procurerebbero forti nausee che la spossano molto, lasciandola senza energie. Per questo trascorrerebbe molto tempo a letto, a dormire, ha bisogno di parecchie ore di riposo. Se così stanno le cose, è evidente che difficilmente riuscirà ad esserci per la consegna dei trofei.

Ma la situazione appunto non è chiara. William infatti cerca di sdrammatizzare in pubblico. Il Principe del Galles mantiene fede alla sua agenda di lavoro, malgrado la malattia della moglie e le voci di crisi a causa di importanti decisioni sul futuro di George, ma anche perché è così in apprensione in apprensione per lei da essere soffocante. Così lo abbiamo visto nelle scorse ore impegnato con il progetto a sostegno dei senzatetto, ma anche tifoso sfegatato dell’Inghilterra che è andata in finale agli Euro 2024.

In questa situazione di incertezza riguardo alla presenza di Kate a Wimbledon, si pensa intanto a un piano B, laddove la chemioterapia le impedisca di presenziare. Infatti, è già stata individuata una sostituta nella Duchessa del Gloucester che pare abbia acconsentito a fare le veci della Principessa del Galles se appunto non dovesse farcela a presenziare.

Se ciò dovesse accadere, anche la presenza di William è in forse. Infatti, è probabile che il Principe preferisca passare il fine settimana con la moglie, visto che non ha un ruolo attivo a Wimbledon.