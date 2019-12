editato in: da

La pelliccia è un capo che ormai si trova in più o meno tutti i guardaroba. Che sia sotto forma di capo spalla, di dettaglio oppure di accessorio, rigorosamente in versione eco, la pelliccia piace. Oggi rispondo a Giovanna che mi chiede spunti per portarla in modo easy. Vediamo allora qualche idea di look per indossarla con stile!

Pelliccia, come indossarla con stile: urban jungle

La città è una giungla? E allora abbigliamoci di conseguenza! Se cominciamo a pensare alla pelliccia come un semplice capo spalla, e non come un capo spalla “complicato”, vi assicuro che abbinarla sarà molto più semplice. A parte il look in denim che funziona sempre e sdrammatizza qualunque outfit, se vogliamo provare a mettere qualcosa di più sofisticato, perché non la mettiamo sopra ad una gonna plissé e ad un paio di boots in versione anni ’70? Con un cappello dalla tesa larga completiamo il tutto.

Pelliccia, come indossarla con stile: un dettaglio

Se la pelliccia ci piace, ma il capo spalla ci risulta un po’ “troppo” (difficile, ingombrante, eccessivo per il nostro stile abituale), allora possiamo cominciare con un dettaglio. Personalmente, la prima cosa che mi viene in mente quando penso ad un dettaglio in pelliccia, è il collo. Un po’ in stile anni Venti, già applicato al capo spalla oppure in versione applicabile, da annodare con un piccolo nastro che poi diventa invisibile. Personalmente lo trovo molto chic e credo che aiuti a dare carattere anche ad un vecchio cappotto anonimo che non mettiamo mai.

Un altro dettaglio possono essere gli orli delle maniche in pelliccia, non necessariamente su quelle del cappotto, ma anche del pullover. Anche qui, possiamo procurarcene un paio e usarlo per impreziosire un top che non usiamo da tanto, scegliendolo ton sur ton, in colore a contrasto oppure in un colore che assomigli a quello della pelliccia naturale.