Keep in trench: il capo spalla della mezza stagione è lui

Mi piace tanto il trench, ma come lo metto per non invecchiarmi?

Il trench è uno di quei capi che, durante la mezza stagione, è proprio indispensabile. Io personalmente non potrei vivere senza! Con il post di oggi vorrei darvi qualche idea di look per portarlo in modo comodo, casual ma anche elegante.

Come indossare il trench: se siete freddolose

In tante non lo indossano perché, essendo un capo abbastanza leggero, o comunque da mezza stagione, hanno il timore di avere freddo. Se però vi vestite bene sotto, il problema non si pone! Per la mezza stagione, potreste utilizzare dei cachemire leggerissimi, che vi terranno caldo portandoli direttamente sulla pelle. Se ancora non siete convinte, potete mettere sulle spalle un pull: l’effetto è terribilmente casual chic!

Come indossare il trench: attenzione alla lunghezza

A seconda di com’è la vostra fisionomia, fate attenzione al trench che scegliete. Non è vero che se siete minute non potete sceglierlo lungo, anzi: vi basterà fate attenzione alla taglia e al modello, in modo tale che non risulti troppo over e non vi infagotti. Altra cosa importante: valutate di portarlo senza cintura per non far vedere dove arriva effettivamente il punto vita, oppure fate alzare un pochino i passanti per alzare otticamente il baricentro!

Come indossare il trench: che colore scegliere

Il trench è di tanti colori, non solo beige! Tra l’altro, il beige è un colore estremamente rischioso, perché, se non è in accordo con il vostro sottotono, rischia di spegnervi in viso. Se è questo il caso, allora ovviate indossando una sciarpa colorata o correggendo con il make up, in modo da attirare l’attenzione sul viso.

Come indossare il trench: i look più cool

Ines de la Fressange consiglia di portarlo addirittura sull’abito da sera: io non sono così democratica, ma di certo è un capo che sta bene con praticamente qualunque outfit da giorno! Il mio look preferito? Con pantaloni cropped, una blusa morbida e scarpe basse sul collo del piede, dal mocassino, alla loafer alla sneaker!