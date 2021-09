5 trench di tendenza per l’autunno da avere a meno di 100 euro

Che si tratti di un modello classico, dalle linee semplici ed eleganti, o della sua versione più trendy, il trench è un capo d’abbigliamento che non passa mai di moda. Ottimo per l’autunno, è leggero e non ingombra pur riparando dai primi venti freschi della stagione. Ed è davvero chic: lo puoi abbinare praticamente con tutto quello che preferisci!

Le celebrities lo amano, perché è un capo davvero versatile. Da star italiane come Chiara Ferragni alle top model che calcano le passerelle più famose al mondo, passando anche per le esponenti più amate delle Famiglie Reali, il trench diventa protagonista indiscusso nelle sue infinite declinazioni, ideali per soddisfare tutte le esigenze. È per questo che anche nel tuo armadio non può mancare: in pochi istanti trasforma ogni look donandogli un tocco d’eleganza, senza perdere però il suo fascino un po’ casual. È un capo senza età che non impegna, facile da portare e ancora di più da lasciarsene conquistare.

Quest’anno il trench è declinato in decine di versioni: dal purissimo impermeabile beige (un vero must have per ogni occasione) ai modelli più originali, in pelle o con il cappuccio, passando per le linee vintage, non c’è davvero che l’imbarazzo della scelta. E se non sai per quale optare, lasciati trascinare dai prezzi imbattibili dell’autunno per rinnovare il tuo guardaroba. ASOS offre infatti decine di trench a meno di 100 euro, non devi far altro che cercare quello che ti farà innamorare a prima vista, nell’ampia selezione disponibile sul suo sito ufficiale.

Trench-mania: i modelli must have a meno di 100 euro

Su ASOS puoi trovare tantissimi trench tra cui scegliere, adatti ad ogni occasione e per tutti i gusti. E i prezzi sono davvero incredibili: moltissimi modelli costano meno di 100 euro, sono quindi perfetti per tutte le tasche. Dalle marche più famose e trendy del momento arrivano capi che ti conquisteranno. Vediamone alcuni tra i più interessanti.

Trench nero ASOS Design

Linee classiche, modello doppiopetto e cinta in vita: il trench ASOS Design è un capo che non può davvero mancare nel tuo armadio. È l’ideale da indossare sia di giorno che di sera, e il colore nero lo rende perfetto anche per un outfit elegante. Ora puoi acquistarlo ad appena 55,99€, un prezzo basic per un trench che non passa mai di moda.

Trench beige Mango

Mango torna a sorprendere i suoi clienti con un must have della stagione autunnale. Il suo trench beige è un grande classico che impreziosirà il tuo guardaroba. Se ancora non ne hai uno, questa è l’occasione giusta per fare l’acquisto che non puoi proprio più rimandare: qui lo trovi ad appena 69,99€.

Trench lungo con cappuccio

La versione lanciata da ASOS Design è senza dubbio molto originale: questo trench della collezione Petite è più lungo del tradizionale ed è dalle linee maxi, che avvolgono completamente riparando bene dalla pioggia. Inoltre è dotato di un comodo cappuccio, perfetto per le uggiose giornate autunnali che vi attendono. Non lasciartelo sfuggire, puoi acquistarlo qui ad 80,99€.

Trench in pelle

Bershka unisce l’eleganza intramontabile del classico trench al casual della pelle sintetica, dando vita ad un prodotto che ha già conquistato una larga fetta della popolazione femminile. Anche nei dettagli è un capo davvero curato: dal colletto largo alle tasche laterali, tutto parla di un trench che impreziosirà qualsiasi tuo look. Qui lo puoi acquistare ad appena 49,99€.

Trench ispirazione vintage

Reclaimed Vintage propone un trench effetto coccodrillo in pelle sintetica, con finitura opaca e taglio a portafoglio. Un modello bellissimo, che trae ispirazione dalle atmosfere anni ’70 incarnandosi in un capo immortale. Se pensi di non potertelo proprio lasciar sfuggire, acquistalo qui ad 89,99€.

Se non hai trovato quello che cercavi dai un’occhiata alla sezione di ASOS dedicato ai capispalla da donna: potrai scegliere il modello giusto per te!