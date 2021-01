Flavio Montrucchio si confessa su Alessia Mancini: il segreto del loro amore

editato in: da

Alessia Mancini conduce Junior Bake Off Italia con Flavio Montrucchio

Flavio Montrucchio si confessa su Alessia Mancini svelando il segreto del loro amore. L’ex letterina di Passaparola e l’ex gieffino oggi sono due conduttori di successo, alla guida di Junior Bake Off Italia. Sposati da ben 17 anni, hanno una grande intesa e un sentimento che non si è mai spento, aumentando nel corso del tempo. Nel 2008 sono diventati genitori di Mya, mentre nel 215 hanno avuto il secondogenito Orlando.

Il loro amore, vissuto lontano dai riflettori, ha incuriosito molto il pubblico dopo che Flavio e Alessia sono sbarcati su Real Time alla guida di Junior Bake Off Italia. Una sfida, quella della conduzione in coppia, che hanno vinto alla grande, mostrandosi molto affiatati. “Sicuramente presentare un programma in coppia è un buon test – ha spiegato Flavio Montrucchio al settimanale Oggi, parlando del feeling con la moglie -. Bisogna essere molto rodati per affrontarlo. Infatti noi l’abbiamo superato. Non per niente siamo sposati felicemente da 17 anni”.

Sposati da moltissimi anni, sono ancora innamorati come il primo giorno. “Ci amiamo e ci rispettiamo a vicenda – ha confermato il presentatore -. Nessuno invade gli spazi dell’altro. Questo è il segreto della nostra longevità”. Classe 1975, originario di Torino, Flavio Montrucchio è arrivato al successo nel 2001 partecipando al Grande Fratello. Dopo la vittoria nel reality ha recitato in Centovetrine, ma la sua consacrazione artistica è arrivata grazie al musical Grease, dove ha dimostrato di avere un grande talento. Dopo diverse fiction e musical di successo, Montrucchio ha conquistato tutti a Tale e Quale Show. Il 2014 ha segnato un grande cambiamento nella sua vita, portandolo verso la conduzione. Showgirl di successo, Alessia Mancini ha lavorato con grandi nomi della televisione, da Mike Bongiorno a Gerry Scotti, sino a Gianni Boncompagni.

All’inizio degli anni Duemila i due si sono incontrati e da allora non si sono più lasciati. Un vero e proprio colpo di fulmine che li ha portati a rimanere uniti, creando una splendida famiglia. “Adottai un atteggiamento misto, a cavallo tra il galante e il formale – ha ricordato Flavio, parlando del loro primo appuntamento -. Diciamo ufficiale e gentiluomo. Fu amore a prima vista. Il colpo di fulmine esiste. E noi ne siamo la prova”.