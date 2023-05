Si chiama Sabrina Pasterski ed è l’erede di Albert Einstein

Fonte: Getty Images Sabrina Gonzalez Pasterski

Nella storia ci sono donne che hanno saputo affermarsi e avere un impatto significativo non solo nella loro epoca, ma anche sul presente e sul futuro. In questo articolo parleremo di una di loro, un gioiello della scienza che è stata inserita nella lista di Forbes dei 30 giovani in grado di cambiare il mondo.

Si chiama Sabrina Gonzalez Pasterski, la studentessa di origini cubane con un dottorato di ricerca già conseguito a soli 24 anni. Da allora è diventata un modello ispiratore per le giovani donne di tutto il mondo che si impegnano per raggiungere l’eccellenza nel loro campo.

Fisica, ingegnere e inventrice, specializzata in astrofisica e ricerca sulla gravità quantistica, non c’è da stupirsi se il suo nome venga citato accanto a grandi scienziati come Albert Einstein o Stephen Hawking. Chi è dunque questa giovane donna brillante che l’opinione pubblica ha definito “l’erede di Enstein“?

Sabrina Gonzalez Pasterski, una ragazza prodigio

Sabrina Gonzalez Pasterski, giovane genio della scienza, ha sorpreso il mondo fin da bambina con la sua intelligenza fuori dal comune. Oggi è una figura di spicco dell’ingegneria aerospaziale, con un impressionante curriculum e una mente brillante che guida progetti e ricerche innovative.

Fin dall’adolescenza, ha mostrato un quoziente intellettivo eccezionale e una grande abilità pratica. A soli 13 anni, ha costruito il suo primo modello di velivolo. Ha raggiunto la laurea in fisica al MIT di Boston in soli tre anni, conseguendo il massimo dei voti e, attualmente, continua a studiare ad Harvard. Una ragazza prodigio che ha dichiarato di non utilizzare i social network, preferendo piuttosto dedicarsi allo studio della fisica quantistica, dei buchi neri e dei viaggi nel tempo.

Sabrina Gonzalez Pasterski ha rifiutato offerte di lavoro dalla Nasa e da Blue Origin, società aerospaziale di proprietà del fondatore di Amazon, per concentrarsi sui suoi studi. Inoltre, durante la presidenza di Obama, la studentessa è stata invitata alla Casa Bianca per parlare del movimento “Let Girls Learn” che promuove l’inclusione delle donne nel mondo professionale.

La studentessa, nonostante le grandi aspettative e le lusinghiere opinioni, rimane umile e dedica il suo tempo libero allo studio della fisica quantistica. E a coloro che la ritengono l’erede di Enstein risponde: “Nessuno sarà mai come lui”.

Sabrina ringrazia, ma continua a studiare

Mentre si dedica alle entusiasmanti scoperte nel suo campo, Sabrina Pasterski ringrazia tutti e ridimensiona l’etichetta di “genio” sottolineando che ha ancora molto da imparare e che preferisce dedicarsi solo alla sua passione: “Una materia di per sé eccitante. Quando sono stanca dormo, quando sono sveglia penso alla Fisica“.

La ragazza afferma di avere solo pochi amici intimi, di non aver mai fumato né bevuto alcolici e di non aver mai avuto una relazione sentimentale. Dedica ogni momento della giornata alla fisica ma ha anche due grandi passioni, i piccoli aerei e la moto: “I primi ci concedono dei panorami meravigliosi, la seconda – ha raccontato al Chicago Tribune – ci offrono il brivido dell’accelerazione. Ogni fisico dovrebbe andare in moto perché genera delle intuizioni fisiche al pari del volare”.

Sabrina Gonzalez Pasterski è un esempio incredibile di genio, innovazione e ambizione per le giovani donne di tutto il mondo. E ci fa riflettere su come, nonostante i progressi nella parità di genere nelle università e nella ricerca scientifica, ci sia ancora molto lavoro da fare per garantire che tutte le donne che aspirano a diventare scienziate abbiano la possibilità di farlo. Perché la scienza, come il resto del mondo, deve poter contare anche sull’eccellenza delle donne.