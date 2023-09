Fonte: Getty Images Kate Middleton, i look di settembre che fanno tendenza

Kate Middleton è stata vittima di un incidente domestico mentre giocava in giardino con i figli. Malgrado la ferita, la Principessa del Galles non è venuta meno ai suoi impegni istituzionali e si è presentata in pubblico con una ingombrante fasciatura.

Incidente domestico per Kate Middleton

Dopo essere volata in Francia per sostenere la nazionale inglese di rugby, dove ha sfoggiato il suo ormai iconico tailleur bianco di Alexander McQueen, Kate Middleton è tornata al lavoro in patria. Ha infatti visitato una prigione maschile nel Surrey per sostenere un ente di beneficenza contro le dipendenze.

Anche se la moglie di William è apparsa in splendida forma ed elegantissima indossando un altro tailleur pantaloni, sempre a firma Alexander McQueen, l’attenzione si è concentrata sulla vistosa fasciatura alla mano che tiene bloccate due dita. Kate è stata quindi costretta a spiegare il motivo di questa medicazione.

Fonte: Getty Images

Vedere dei cerotti sulle dita di Lady Middleton non è una novità. Più volte la Principessa si è presenta in pubblico con le dita fasciate a causa di alcune piccole ferite vicino alle unghie. I media di tutto il mondo hanno sprecato fiumi d’inchiostro per parlare del “problema” alle mani di Kate. Ma questa volta la questione è apparsa subito più grave. Infatti, due dita della Principessa sono tenute ferme da un paio di cerotti che tengono assieme una medicazione fatta con delle garze.

Kate ha dovuto spiegare che si è ferita in casa o meglio nel giardino di casa mentre saltava sul tappeto elastico coi suoi figli, George, Charlotte e Louis. Grande promotrice delle attività all’aria aperta per i bambini, evidentemente ha voluto partecipare al gioco coi suoi tre pargoli ma qualcosa è andato storto.

Kate Middleton, il tailleur di Alexander McQueen

Kate ha comunque minimizzato l’incidente durante la sua visita nel Surrey. Si è presentata raggiante all’appuntamento e molto elegante. Ancora una volta ha scelto un completo composto da giacca sciancrata con spalline rinforzate e pantaloni a sigaretta, color blu navy, di Alexander McQueen, che ha abbinato a una t shirt bianca a girocollo, mentre ai piedi indossa le sue décolleté di Gianvito Rossi. L’outfit essenziale da working girl è completato dalla catena con ciondolo personalizzato che riporta le tre iniziali dei suoi figli, creata da Daniella Draper (1.110 sterline) e dagli orecchini a foglia in oro con pavé di diamanti, di Kiki McDonough (2.300 sterline).

Fonte: Getty Images

Da notare la nuova pettinatura della Principessa che ha riscontrato un grande successo coi capelli lasciati sciolti a onde naturali sulle punte che a detta di tutti la ringiovaniscono di almeno 5 anni. Altro dettaglio che non è passato inosservato, lo smalto rosa sulle unghie, proprio come quello che indossava la Regina Elisabetta.