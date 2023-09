Kate Middleton, look total white: il trucco che la ringiovanisce di 5 anni

Fonte: Getty Images Kate Middleton, i look di settembre che fanno tendenza

Kate Middleton è tornata, le sono bastate due uscite pubbliche per mostrare al mondo chi conta davvero a Buckingham Palace, cioè lei. Il suo tailleur pantaloni bianco con cui si è presentata allo stadio di Marsiglia è diventato l’outfit del momento e la nuova pettinatura la ringiovanisce di 5 anni. La sua arma segreta? La spazzola magica che puoi compare anche tu.

Kate Middleton, il tailleur bianco di Alexander McQueen

Dopo averla vista con un abito-cappotto bordeaux per commemorare la Regina Elisabetta nel primo anniversario della sua morte, Kate Middleton è volata con William in Francia. Mentre il Principe era impegnato con la nazionale scozzese, sua moglie invece è andata a Marsiglia per sostenere la nazionale inglese ai mondiali di rugby.

I giocatori sono felicissimi di avere Kate come patrona, subentrata al posto di Harry lo scorso anno. La Principessa ha la capacità di animare lo spogliatoio come il Duca del Sussex non è mai stato in grado di fare. E pare non sia solo una questione di attitudine allo sport di cui Lady Middleton è particolarmente dotata, ma anche di fascino.

In effetti, per la partita Inghilterra – Argentina, che ha visto trionfare la squadra del Regno Unito, Kate ha sfoggiato un suo cavallo di battaglia: il tailleur pantaloni bianco. Il completo è firmato Alexander McQueen, il brand che ha realizzato anche l’abito da sposa della Principessa del Galles, ed è composto da un blazer in lana Grain de Poudre (1.114 euro circa) e un paio di pantaloni sartoriali in crêpe (672 euro circa).

Kate ha abbinato il suo tailleur a una borsa di Massimo Dutti, marchio low cost particolarmente amato da Letizia di Spagna, décolleté bianche a punta e un top candido a girocollo. Il look è stato impreziosito da collana e orecchini con diamanti, creati da Mappina and Webb.

Kate Middleton, la nuova pettinatura: ringiovanita di 5 anni

Il look total white della Principessa del Galles ha decisamente incantato Marsiglia. Ma un altro dettaglio non è passato inosservato, la nuova pettinatura che a detta degli esperti del settore la ringiovanisce di 5 anni.

Kate non rinuncia ai suoi capelli lunghi che da sempre sono stati uno dei punti di forza della sua immagine. Spesso il dress code le impone di raccoglierli in chignon e pettinature complicate, indubbiamente raffinate ma forse un po’ troppo impostate. Infatti, tutti concordano che Lady Middleton dà il meglio di sé quando tiene la chioma sciolta, come ha fatto durante la partita di rugby dell’Inghilterra.

La Principessa ha scelto di tenere i capelli lunghissimi e li ha pettinati con delle semplici onde sulle punte. È questo il punto forte della nuova pettinatura, niente boccoli realizzati artificialmente ma solo un mosso naturale. Sappiamo che Kate riesce a ottenere quest’effetto con una spazzola magica che può essere acquistata facilmente anche online.

Moltissimi sono rimasti conquistati da Lady Middleton e dal suo outfit fresco: il tailleur bianco e la nuova pettinatura naturale la ringiovaniscono di almeno 5 anni. “Bellissima”, commenta qualcuno sui social, giudizio condiviso da tutti.

