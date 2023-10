Fonte: Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton è andata a visitare il Vsi Razom Community Hub a Bracknell per esprimere il suo sostegno alla popolazione dell’Ucraina. La Principessa del Galles ha infranto ancora il protocollo facendosi abbracciare. Mentre il suo look rivoluziona il dress code di Palazzo.

Kate Middleton rompe il protocollo

A Cardiff con William, Kate Middleton non ha esitato a fare con le mani il gesto del cuore, a scattare selfie con la folla, a stringere mani e ad abbracciare le persone, tutti comportamenti che solo qualche anno fa erano impensabili da vedere. La Principessa del Galles allora non si sarebbe mai permessa di scendere a tale intimità coi sudditi. Ma adesso molte cose sono cambiate, protocollo compreso. O meglio…

Fonte: Getty Images

Indubbiamente, Kate Middleton ha acquisito una maggiore consapevolezza di sé. Il ruolo di Principessa del Galles le ha dato un potere e un peso all’interno della Monarchia che prima non aveva. Si può dire che lei è la vice-Regina ed è probabilmente più amata e ammirata della stessa Camilla che ha un passato compromettente, anche se ormai i britannici si sono abituati a lei e ai suoi modi un po’ goffi (vedi a Versailles il vestito impigliato che l’ha fatta sembrare un fagotto).

Poi senza la Regina Elisabetta, il cui fantasma è ricomparso a Balmoral, le regole di Corte si sono un po’ allentate. Alcuni aspetti del protocollo in effetti oggi appaiono un po’ desueti, ma è certo che il rigore e il tono che sapeva imporre sfuggono completamente al controllo di Carlo che sembra aver perso in parte lo scettro del comando, almeno su quei piccoli dettagli che però nell’insieme fanno il prestigio della Corona.

Kate Middleton, giochi da Principessa

Allora ecco che se la presenza del Re si allenta, ognuno fa come meglio crede. E indubbiamente William e Kate hanno deciso di dare una svolta più “umana” alla Monarchia, ponendosi sullo stesso piano della gente comune ma in fondo Lady Middleton è una “commoner”. Si potrebbe dire quindi che il suo comportamento più alla mano è un ritorno alle origini.

Così Kate da mamma come le altre ha aiutato una bimba ucraina a fare un collage incollando tante stelline. Mentre la piccola molto orgogliosa indossava una gonna di tulle e una coroncina da vera Princess.

Fonte: Getty Images

Kate Middleton, il gilet rivoluzionario

Kate ha impresso una svolta anche nel suo look, soprattutto da quest’autunno. Abiti e gonne restano appesi nell’armadio, tranne per le occasioni più formali, sostituti dai pantaloni, meglio se abbinati a giacche. Ma non solo. Infatti, proprio per la visita al centro ucraino ha indossato quello che è il vero capo rivoluzionario: il maglione senza maniche o detto altrimenti il gilet.

La Principessa ha indossato una camicia bianca a taglio maschile abbinata a un paio di pantaloni in grigio screziato, modello Martin, di Suzanne e a un pullover senza maniche con collo a imbuto, firmato Cefin, scarpe di J.Crew Avery in tweed e gli orecchini a semicerchio con perle di Shyla.