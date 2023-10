Fonte: Getty Images Kate Middleton, i look di settembre che fanno tendenza

Kate Middleton e William si sono recati a Cardiff nel Galles. La Principessa era incantevole con un tailleur pantaloni gessato, firmato Holland Cooper, e sorprendendo tutti si è spinta a fare il gesto del cuore, strizzando l’occhio all’ex calciatore, Gareth Bale, considerato una vera e propria leggenda. Dunque, “gessata” nel look, ma non nelle passioni: la futura Regina ha subito una vera e propria trasformazione.

Così, anche per questa visita nel Paese di cui è Principessa, ossia il Galles, Kate Middleton non rinuncia all’ultima tendenza di quest’autunno: il tailleur pantaloni. Si può dire che sia quasi ossessionata da questo ensemble che ormai occupa un posto d’onore nel suo guardaroba. A settembre ha sfoggiato questo completo in tutti colori e in tutte le forme.

Kate Middleton, tailleur gessato e orologio di Cartier

A Cardiff Kate indossa la versione gessata che aveva già portato qualche giorno fa per accogliere al Castello di Windsor il CEO di Apple Tim Cook. Si tratta di un classico tailleur blu scuro a piccole righe verticali bianche, composto da giacca a doppio petto con bottoni d’oro che ornano sui fianchi anche i pantaloni a palazzo. L’insieme è firmato Holland Cooper. Costo? Circa 979 euro.

Fonte: Getty Images

Lady Middleton lo abbina al suo body bianco a scollo incrociato che ha già proposto in altre occasioni, sempre di Holland Cooper. Completano il look le décolleté in suede blu di Gianvito Rossi, gli orecchini a semicerchio con perle di Shyla London, da 68 sterline, controbilanciate dall’orologio di Cartier che vale 5.495 euro.

Kate Middleton in missione nel Galles

Dopo aver agitato tutti con il suo rifiuto di partire per Singapore con William, Kate ha accompagnato il marito all’incontro coi rappresentati della Generazione Windrush, espressione che indica i bambini arrivati negli anni Cinquanta e Sessanta dai Caraibi in Gran Bretagna, in occasione dell’inizio del Black History Month.

Kate Middleton e il gesto del cuore

Durante la visita la Principessa del Galles ha colto tutti di sorpresa. Infatti con le mani ha fatto il gesto del cuore che per i gallesi ha un significato tutto particolare. Infatti, era il tipico gesto che Gareth Bale faceva ogni volta che segnava un gol. Kate ha così dimostrato di essere in perfetta sintonia con la cultura pop locale. Ma si è trattato anche di una sorta di sfida lanciata a suo marito, perché lo ha fatto subito dopo averlo sfidato a ping pong. E come è noto, è molto competitiva e quando si tratta di battere William non prova alcuna pietà per lui.

Fonte: Getty Images

Ma Kate è sembrata particolarmente a suo agio e di ottimo umore anche mentre incontrava la gente venuta ad accogliere lei e suo marito. Non ha esitato ad abbracciare i membri della comunità locale della Generazione Windrush. Solo qualche anno fa una tale intimità sarebbe stata impensabile, oltre che giudicata fuori luogo. Ha poi accettato una torta farcita a più strati, ha stretto le mani, si è inginocchiata per parlare coi bambini. I piccoli erano a dir poco entusiasti di averla conosciuta e qualcuno ha perfino dichiarato che non si sarebbe lavato le mani almeno per un po’.

Persino della scuola di St. Paul, Ruth Wiltshire e rimasta affascinata dai Principi e ha dichiarato: “Si vede che sono genitori giovani perché provano una vera empatia con i bambini. L’inglese potrebbe non essere la prima lingua per molti dei nostri bambini o potrebbero essere timidi, ma il principe e la principessa hanno parlato loro con semplicità”. Insomma, Kate sempre più Principessa del Galles, come Diana Principessa del Popolo.