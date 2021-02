Joe e Jill Biden, quel bacio che li rende così diversi e così vicini

editato in: da

Un bacio che vale più di mille parole, che ci mostra una versione più privata di una delle coppie più potenti al mondo e che ci fa fare un salto nel passato. È bastato un piccolo scambio di effusioni per dare una connotazione molto più alla mano della nuova coppia presidenziale.

Non eravamo più abituati, perché gli anni della presidenza Trump ci hanno lasciato con tutt’altro tipo di gestualità. Melania, bellissima e sempre con look impeccabili, non si è lasciata andare di frequente a momenti di affetto pubblici nei confronti del marito ed ex Presidente Donald Trump.

Joe e Jill Biden, invece, a pochissimo dalla cerimonia di insediamento, sono già stati immortalati in alcuni scatti che ci restituiscono una coppia innamorata e affiatata. I due si sono scambiati un bacio sul prato della Casa Bianca nella giornata di venerdì pomeriggio 29 gennaio. Il Presidente degli Stati Uniti stava, infatti, per partire per il suo primo viaggio con il ruolo di comandante in capo dell’esercito, direzione Walter Reed National Military Medical Center.

Non eravamo più abituati a scambi di effusioni così dolci, almeno da quando un’altra coppia presidenziale aveva lasciato la Casa Bianca. Barack e Michelle Obama nel corso dei due mandati avevano dato più volte prova del sentimento che li lega, cosa che poi hanno continuato a fare anche negli anni a venire. Basti pensare – solo di recente – agli auguri di compleanno pieni di amore che l’ex Presidente ha dedicato a Michelle in occasione dei suoi 57 anni.

E ora Joe e Jill Biden sembrano voler seguire quel tracciato, del resto non a caso l’attuale Presidente e la First Lady sono stati i vice degli Obama dal 2009 al 2017.

Joe e Jill Biden si sono sposati nel 1977, lei precedentemente era stata sposata con Bill Stevenson ex giocatore di football del college. Con l’attuale 46simo Presidente degli Stati Uniti ha avuto la figlia Ashley nata nel 1981. Joe Biden era già stato sposato: la prima moglie, Neilia, è mancata nel 1972 insieme alla piccola figlia di solo un anno a causa di un incidente stradale. La vita di Biden è stata segnata da un’altra tragedia molto dolorosa: nel 2015 infatti il suo primogenito è morto a causa di un tumore al cervello.