Michelle e Barack Obama, un amore lungo 28 anni: dal primo bacio alle difficoltà (superate)

Sono ben 28 anni che condividono successi e fallimenti, gioie e dolori: Michelle e Barack Obama hanno vissuto – e stanno ancora vivendo – una storia d’amore che non si è mai piegata davanti alle avversità. E il tempo che passa sembra renderli ancora più uniti e affiatati, complici e amici ancor prima di marito e moglie.

“28 anni con lui. Amo Barack per il suo sorriso, il suo carattere e la sua tenerezza. Sono grata di averlo come marito nel percorso della nostra vita” – ha scritto Michelle su Instagram, a commento di una splendida foto che la ritrae accanto al marito. Il quale, sul suo profilo, ha replicato con un altro dolcissimo scatto e da parole altrettanto toccanti: “Ogni giorno con Michelle mi rende un marito migliore, un padre migliore, un uomo migliore”. Così i due hanno festeggiato il loro anniversario, che ricorre il 3 ottobre.

Tuttavia, la loro relazione non è nata da un colpo di fulmine, né tantomeno pareva aver alcuna chance di diventare una delle favole d’amore più belle di sempre. È stata proprio Michelle, in un’intervista per la ABC News, a rivelare qualche dettaglio sorprendente sul suo primo incontro con Barack. Era l’estate del 1989, e lei aveva da poco iniziato a lavorare presso un prestigioso studio legale. Il quale, quasi per caso, quell’anno aveva deciso di accogliere tra le sue schiere un giovane studente di Harvard per un tirocinio estivo.

Ebbene, quel promettente futuro avvocato altri non era che Barack Obama: come tirocinante, Michelle sarebbe stata la sua tutor. Per mesi, la signorina Robinson (questo il cognome da nubile dell’ex First Lady) ha fatto di tutto per schivare l’insistente corteggiamento di quel ragazzo così sicuro di sé, ma alla fine ha ceduto e gli ha concesso un appuntamento: i due sono andati a prendere un gelato, e lui l’ha colpita dandole un bacio, mostrando una gran dolcezza. Fu quello il loro primo bacio, al quale ne fecero seguito molti, molti altri.

Nel 1992, Michelle e Barack sono convolati a nozze e qualche anno dopo hanno allargato la famiglia: nel 1998 è arrivata la primogenita Malia Ann, mentre nel 2001 è nata Natasha, conosciuta da tutti come Sasha. Ma la vita di coppia degli Obama non è stata sempre facile, a partire proprio dai primi anni dopo il matrimonio. Non tutti sanno che Michelle ha avuto un aborto spontaneo, prima della nascita delle sue figlie: “Mi sono sentita sola e persa, come se avessi fallito perché non sapevo quanto gli aborti siano frequenti”.

Un momento difficilissimo, per lei e Barack. E temendo di non poter avere figli, entrambi hanno deciso di ricorrere alla fecondazione assistita, grazie alla quale sono arrivate Malia Ann e Sasha. Tuttavia, non sono state certo le difficoltà nel concepimento ad aver creato qualche problema nella coppia. Da questo punto di vista, Michelle è sempre stata limpida e genuina: nella sua autobiografia Becoming e in varie interviste ha affrontato la questione, rivelando il suo segreto per far durare il matrimonio.

“Vorrei che tutti sapessero che Michelle e Barack, con il loro matrimonio fantastico, lavorano molto alla loro relazione. Abbiamo imparato ad esprimere le nostre differenze e a chiedere aiuto quando serve” – ha raccontato l’ex First Lady alla ABC. In un recente podcast di Conan O’Brien, inoltre, ha rivelato di aver avuto molti alti e bassi con il marito: “Sono state tante le volte in cui avrei solo desiderato buttarlo dalla finestra. Questi periodi difficili possono durare a lungo, anche anni e anni”.

Ma la coppia ha sempre affrontato i problemi, senza tirarsi indietro: “Se ci fossimo arresi di fronte alle crisi, io e Barack ci saremmo presi e mollati di continuo. E invece ora abbiamo un matrimonio davvero saldo. Se avessi gettato la spugna, se me ne fossi andata in quei momenti difficili, allora non avrei vissuto anche tutta la bellezza che è arrivata dopo“. Oggi, esattamente 28 anni dal giorno in cui pronunciarono il fatidico sì, Michelle e Barack si amano come il primo momento e non potrebbero essere più felice.