Sasha Obama è cresciuta ed è stupenda

In occasione del Ringraziamento, ricorrenza molto sentita in USA, Michelle Obama ha condiviso su Instagram un dolce scatto di famiglia accompagnato dalla caption “From our family to yours, #HappyThanksgiving”.

La foto, che ha macinato in poco tempo un numero di like altissimo (più di cinque milioni), ha fatto parlare soprattutto per la bellezza della diciottenne Sasha (Natasha). Diventata maggiorenne lo scorso luglio, la secondogenita dell’ex Presidente USA è cresciuta ed è davvero stupenda.

Per essere precisi è bene specificare che lo scatto non è recentissimo. Si tratta infatti di una foto scattata lo scorso mese di maggio, poche settimane prima del diciottesimo compleanno della figlia minore di Barack e Michelle Obama e della sua partecipazione al ballo della scuola.

Il suddetto evento è stato documentato con scatti divenuti virali a seguito della condivisione su Twitter da parte del cugino del ragazzo che ha fatto da cavaliere alla più piccola di casa Obama. Le foto, che ritraggono Sasha elegantissima con indosso un abito nero lineare e raffinato, sono state ritirate. Questo, ribadiamo, non ha comunque impedito agli scatti di fare il giro del web.

Sasha Obama, che aveva solo sette anni quando il padre ha conquistato la Casa Bianca e scritto la storia diventando il primo Presidente USA afroamericano, è oggi una giovane e affascinante donna che, archiviati gli studi liceali, si appresta a diventare una matricola dell’Università del Michigan.

Nella foto pubblicata su Instagram da mamma Michelle è ritratta con un abito nero dallo spacco sensuale, i capelli lisci e un ciondolo al collo. Assieme a lei, oltre ai genitori, c’è anche la sorella maggiore Malia Ann, classe 1998, da un paio d’anni studentessa universitaria.

Iscritta alla prestigiosa Università di Harvard, la scorsa primavera Malia Obama è stata paparazzata dai reporter del Daily Mail mentre si scambiava un bacio con un coetaneo, tale Rory Farquarshon, nel corso di un match di football tra studenti degli atenei di Harvard e di Yale.

Nella foto pubblicata su Instagram per la festa del Ringraziamento è anche lei bellissima e sorridente e, con il braccio del padre che le cinge teneramente il fianco, indossa un abito estivo azzurro con le maniche corte.